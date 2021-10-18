Заморозки у Чернівецькій області та дощі на півночі: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україні сьогодні будуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні сьогодні погіршиться погода, у Чернівецькій області очікуються заморозки вночі. Також будуть дощі у деяких регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Очікується, що дощі будуть в Львівській, Київській, Волинській, Рівненській, Житомирській та Чернігівській областях.
Температура повітря складе:
- на заході вдень +7+13, а вночі -1+4,
- на півночі вдень +8+10, а вночі +2+4,
- на сході вдень +7+13, а вночі +2+5,
- на півдні вдень +10+14, а вночі +3+7,
- у центрі вдень +8+10, а вночі +3+7.
Прогноз у Києві
У Києві також очікується дощ. Температура повітря вдень складе +9+11, а вночі +4+6.