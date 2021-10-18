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Заморозки у Чернівецькій області та дощі на півночі: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Понеділок 18 жовтня 2021 08:00
Заморозки у Чернівецькій області та дощі на півночі: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні будуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні погіршиться погода, у Чернівецькій області очікуються заморозки вночі. Також будуть дощі у деяких регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Очікується, що дощі будуть в Львівській, Київській, Волинській, Рівненській, Житомирській та Чернігівській областях.

Температура повітря складе:

  • на заході вдень +7+13, а вночі -1+4,
  • на півночі вдень +8+10, а вночі +2+4,
  • на сході вдень +7+13, а вночі +2+5,
  • на півдні вдень +10+14, а вночі +3+7,
  • у центрі вдень +8+10, а вночі +3+7.

Заморозки у Чернівецькій області та дощі на півночі: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві також очікується дощ. Температура повітря вдень складе +9+11, а вночі +4+6.

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