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Заморозки в большинстве областей: в Украине наступило осеннее похолодание

Автор: Анастасия Михальчук

В Украине наступило осеннее похолодание. Заморозки прогнозируют в большинстве областей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Заморозки будут почти во всех областях. Такая погода 7 сентября обойдет только такие области:

  • Закарпатскую,
  • Одесскую,
  • Херсонскую,
  • Николаевскую,
  • Крым.

8 сентября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы будут заморозки 0-3.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на 7 сентября.

Отметим, погода в Украине в ближайшие несколько дней порадует солнечной и сухой погодой, но температура воздуха будет достаточно низкой.

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