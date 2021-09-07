Заморозки в большинстве областей: в Украине наступило осеннее похолодание

В Украине наступило осеннее похолодание. Заморозки прогнозируют в большинстве областей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Заморозки будут почти во всех областях. Такая погода 7 сентября обойдет только такие области:
8 сентября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы будут заморозки 0-3.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на 7 сентября.
Отметим, погода в Украине в ближайшие несколько дней порадует солнечной и сухой погодой, но температура воздуха будет достаточно низкой.