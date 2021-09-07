Заморозки в большинстве областей: в Украине наступило осеннее похолодание

В Украине наступило осеннее похолодание. Заморозки прогнозируют в большинстве областей.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

Заморозки будут почти во всех областях. Такая погода 7 сентября обойдет только такие области:

Закарпатскую,

Одесскую,

Херсонскую,

Николаевскую,

Крым.

8 сентября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы будут заморозки 0-3.