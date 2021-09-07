Заморозки у більшості областей: в Україні наступило осіннє похолодання

В Україні наступило осіннє похолодання. Заморозки прогнозують у більшості областей.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Заморозки будуть майже у всіх областях. Така погода 7 вересня омине тільки такі області:

Закарпатську,

Одеську,

Херсонську,

Миколаївську,

Крим.

8 вересня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях на поверхні ґрунту будуть заморозки 0-3.