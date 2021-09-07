Заморозки у більшості областей: в Україні наступило осіннє похолодання
Фото: в Україні наступило осіннє похолодання (pixabay.com)
В Україні наступило осіннє похолодання. Заморозки прогнозують у більшості областей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Заморозки будуть майже у всіх областях. Така погода 7 вересня омине тільки такі області:
- Закарпатську,
- Одеську,
- Херсонську,
- Миколаївську,
- Крим.
8 вересня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях на поверхні ґрунту будуть заморозки 0-3.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на 7 вересня.
Зазначимо, погода в Україні в найближчі кілька днів порадує сонячною і сухою погодою, але температура повітря буде досить низькою.