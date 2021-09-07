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Заморозки у більшості областей: в Україні наступило осіннє похолодання

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Київ, Вівторок 07 вересня 2021 08:14
Заморозки у більшості областей: в Україні наступило осіннє похолодання Фото: в Україні наступило осіннє похолодання (pixabay.com)
Автор: Анастасія Михальчук

В Україні наступило осіннє похолодання. Заморозки прогнозують у більшості областей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Заморозки будуть майже у всіх областях. Така погода 7 вересня омине тільки такі області:

  • Закарпатську,
  • Одеську,
  • Херсонську,
  • Миколаївську,
  • Крим.

8 вересня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях на поверхні ґрунту будуть заморозки 0-3.

Заморозки у більшості областей: в Україні наступило осіннє похолодання

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на 7 вересня.

Зазначимо, погода в Україні в найближчі кілька днів порадує сонячною і сухою погодою, але температура повітря буде досить низькою.

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