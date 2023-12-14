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"Замороження" війни в Україні загрожує нападом Росії на країни НАТО, - Кулеба

Четвер 14 грудня 2023 10:46
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"Замороження" війни в Україні загрожує нападом Росії на країни НАТО, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Якщо зараз "заморозити" бойові дії в Україні, Росія використає цю паузу для підготовки до жорстокішої атаки, зокрема й на країни-члени НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби для Foreign Affairs.

"Якби лінія фронту була заморожена зараз, немає підстав вважати, що Росія не використала б такий перепочинок для планування більш жорстокої атаки через кілька років, потенційно залучивши не лише Україну, але й сусідні країни, і навіть членів НАТО", - зазначив Кулеба.

Тим, хто не вірить, що Росія може напасти на країни НАТО, міністр нагадав про початок повномасштабного вторгнення в Україну.

"Всім, хто вірить, що Росія не нападе на країну НАТО після святкування успіху в Україні, варто згадати, яким неймовірним здавалося масштабне вторгнення до України всього два роки тому", - додав глава МЗС.

Переговори України та РФ

Україна та Росія проводили кілька раундів перемовин на початку повномасштабного вторгнення 2022 року, однак зараз вони "на паузі". Українська влада наголошує, що Україна не повернеться за стіл переговорів, поки Москва не виведе свої війська.

Нещодавно телеканал NBC News із посиланням на американських та європейських чиновників заявив, що США та ЄС почали непублічно обговорювати з Україною питання про можливі мирні переговори з Росією. За даними ЗМІ, ці розмови включали питання, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися в обмін на світ.

Того ж дня президент Володимир Зеленський спростував заяви ЗМІ. Він наголосив, що на Україну у питанні переговорів ніхто не тисне.

Також нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Росія націлена не тільки на землю, ресурси або українців. Україна - лише сходинка для Кремля.

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