Замороженный конфликт является патовой ситуацией, Украина не может ее себе позволить, - Зеленский

Замороженный конфликт является патовой ситуацией, Украина уже жила с этим. Однако сейчас страна не может себе позволить чего-то подобного.

"Патовая ситуация - это замороженный конфликт. Замороженный конфликт - это та же война, но без возможности ответить врагу, без надежды на будущее, без надежды на то, что в тебя будут инвестировать, потому что кто будет инвестировать в замороженный конфликт", - говорится в заявлении.

Президент отметил, что он жил в Украине во время замороженного конфликта, а именно после 2014 года, когда состоялась российская оккупация части территории Украины, у всех был настрой для подписания "минских соглашений".

"Будет замороженный конфликт, потому что такая у нас патовая ситуация. Мы все жили в Украине в это время. И все понимали, что это все равно война. Да, нет таких жертв, они маленькие. Да, не теряет каждая семья кого-то из близких. Но кто-то кого-то теряет, потому что там на контактной линии кто-то стоит. Так что получается, это касается только какой-то части населения. И все делают вид, что нет войны", - добавил президент.

Однако Зеленский пояснил, что война есть, потому что замороженный конфликт - это война такая же. Это как вулкан, который спит, но точно проснется, здесь лишь вопрос времени. Он сравнил замороженный конфликт со зверем, который восстановит силы и пойдет дальше. Именно поэтому, по его словам, Украина не может позволить себе любые патовые ситуации.

Заморозка войны в Украине

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что замораживание войны приведет только к возобновлению в больших масштабах.

При этом премьер Британии Риши Сунак выступал против резкого прекращения боевых действий, поскольку это не будет справедливым и крепким миром для Украины.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявлял, что замораживание войны России против Украины возможно только теоретически. Позиция двух сторон исключает такую возможность.