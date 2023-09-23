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Заморожені активи РФ слід використати для відновлення України, - кандидат у президенти Фінляндії

Фото: директор Банку Фінляндії Оллі Рен (flickr.com/finnishgovernment)
Автор: Валерія Поліщук

Заморожені валютні активи Росії слід використати для відновлення України.

Про це заявив директор Банку Фінляндії Оллі Рен, який офіційно став кандидатом у президенти країни від партії "Центр", повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

За його словами, на посаді президента Фінляндії він зможе використати свій досвід, цінності та методи роботи. Рен зазначив, що серед його суперників у президентських перегонах будуть досвідчені кандидати, що добре для виборців.

У своїй промові він також нагадав, що зовнішня політика входить до компетенції президента. Рен торкнувся і питання війни в Україні.

"Заморожені валютні активи Росії слід використовувати для відновлення України", - заявив кандидат від центристів.

Відзначимо, що перший тур президентських виборів у Фінляндії відбудеться у січні 2024 року.

Допомога від Фінляндії

Раніше в уряді Фінляндії було віддано доручення щодо розроблення плану участі країни у відновленні України.

Крім того, у серпні президент Фінляндії Саулі Нііністьо за поданням уряду схвалив рішення про надання 18-го пакета військової допомоги Україні.

Також Фінляндія вивчає можливість виробництва в Україні бронетранспортерів Patria.

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