Заморожені активи РФ можуть використати як застави для кредитів Україні, - єврокомісар

Заморожені активи РФ

Заморожені активи - це валютні резерви російського центробанку, які до повномасштабного вторгнення РФ в Україну зберігались за кордонами Російської Федерації, а наразі є конфісковані державами-партнерами України.

Нагадаємо, що вчора РБК-Україна писало, що Сполучені Штати спільно з іншими країнами "Великої сімки" вивчають одночасно кілька варіантів передачі Україні заморожених активів РФ.

Відомо, що країни G7 розділилися у думках щодо того, що робити із замороженими активами РФ. Так, наприкінці 2023 року західні ЗМІ писали, що Сполучені Штати запропонували країнам G7 конфіскувати заморожені активи РФ у розмірі 300 млрд доларів на користь України.

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