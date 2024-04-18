UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Заморожені активи РФ можуть використати як застави для кредитів Україні, - єврокомісар

Фото: заморожені активи РФ можуть використати як застави для надання кредитів Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Заморожені активи Російської Федерації в обсязі 300 мільярдів доларів можуть використати як заставу для надання кредитів Україні.

Про це розповів виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Домбровскіса, країни Групи семи (G7) розглядають різні варіанти й наразі ще тривають дискусії.

Однак віцепрезидент Єврокомісії висловив надію, що Європейський Союз найближчими місяцями схвалить окрему процедуру щодо використання прибутків або відсотків, отриманих від активів РФ, для допомоги Україні.

 

Заморожені активи РФ

Заморожені активи - це валютні резерви російського центробанку, які до повномасштабного вторгнення РФ в Україну зберігались за кордонами Російської Федерації, а наразі є конфісковані державами-партнерами України.

Нагадаємо, що вчора РБК-Україна писало, що Сполучені Штати спільно з іншими країнами "Великої сімки" вивчають одночасно кілька варіантів передачі Україні заморожених активів РФ.

Відомо, що країни G7 розділилися у думках щодо того, що робити із замороженими активами РФ. Так, наприкінці 2023 року західні ЗМІ писали, що Сполучені Штати запропонували країнам G7 конфіскувати заморожені активи РФ у розмірі 300 млрд доларів на користь України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВійна Росії проти України