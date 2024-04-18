Замороженные активы РФ могут использовать как залог для кредитов Украине, - еврокомиссар

Замороженные активы РФ

Замороженные активы - это валютные резервы российского центробанка, которые до полномасштабного вторжения РФ в Украину хранились за границами Российской Федерации, а сейчас конфискованы государствами-партнерами Украины.

Напомним, что вчера РБК-Украина писала, что Соединенные Штаты совместно с другими странами "Большой семерки" изучают одновременно несколько вариантов передачи Украине замороженных активов РФ.

Известно, что страны G7 разделились во мнениях о том, что делать с замороженными активами РФ. Так, в конце 2023 г. западные СМИ писали, что Соединенные Штаты предложили странам G7 конфисковать замороженные активы РФ в размере 300 млрд долларов в пользу Украины.

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