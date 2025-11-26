Заморожені активи РФ можуть піти на компенсації за зруйноване житло, - Шуляк

Крім цього, розраховують на законодавче підґрунтя, що дозволить використати для "єВідновлення" кошти від заморожених російських активів або прибутків від них.

"І ми, і Мінфін розуміємо, що потрібно активізувати та більше працювати, наприклад, з Банком розвитку Ради Європи, який готовий надавати додаткові кошти. Нагадаю, спільно зі Світовим Банком вони профінансували програму на більше ніж 20 млрд грн. Крім цього, з коштів міжнародних партнерів є невикористані 2 млрд грн, закладені на 2026 рік, тому вони готові продовжити фінансування саме за цією програмою", - розповіла народна депутатка.

Олена Шуляк зазначила, що зараз надважливо долучити до фінансування таких програм кошти заморожених у світі російських активів або прибутків від них. Ба більше, однією з правок, поданою нею до проєкту Держбюджету, ухваленому в першому читанні, була можливість використовувати ці кошти як джерело для фінансування програми "єВідновлення".

"Наш аргумент полягав у тому, що на законодавчому рівні процес компенсацій повинен мати якомога більше джерел для фінансування житлових програм. Тому головне зараз - російські заморожені активи. Саме так і виглядає справедливість: активи РФ повинні піти на те, щоб виплатити людям кошти для придбання нових домівок замість знищених росіянами. Найкращого прояву справедливості, думаю, немає. Тож ми дуже розраховуємо на цю можливість», - резюмувала Олена Шуляк.