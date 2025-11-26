Замороженные активы РФ могут пойти на компенсации за разрушенное жилье, - Шуляк

Кроме этого, рассчитывают на законодательную основу, которая позволит использовать для "єВідновлення" средства от замороженных российских активов или доходов от них.

"И мы, и Минфин понимаем, что нужно активизировать и больше работать, например, с Банком развития Совета Европы, который готов предоставлять дополнительные средства. Напомню, совместно со Всемирным Банком они профинансировали программу на более чем 20 млрд грн. Кроме этого, из средств международных партнеров есть неиспользованные 2 млрд грн, заложенные на 2026 год, поэтому они готовы продолжить финансирование именно по этой программе", - рассказала народный депутат.

Елена Шуляк отметила, что сейчас сверхважно приобщить к финансированию таких программ средства замороженных в мире российских активов или доходов от них. Более того, одной из поправок, поданной ею в проект Госбюджета, принятый в первом чтении, была возможность использовать эти средства как источник для финансирования программы "єВідновлення".

"Наш аргумент заключался в том, что на законодательном уровне процесс компенсаций должен иметь как можно больше источников для финансирования жилищных программ. Поэтому главное сейчас - российские замороженные активы. Именно так и выглядит справедливость: активы РФ должны пойти на то, чтобы выплатить людям средства для приобретения новых домов вместо уничтоженных россиянами. Лучшего проявления справедливости, думаю, нет. Поэтому мы очень рассчитываем на эту возможность", - резюмировала Елена Шуляк.