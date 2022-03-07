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Замок Нидзё в Киото подсветили цветами украинского флага

Автор: Константин Широкун

Замок Нидзё в Киото подсветили цветами украинского флага. Таким способом город-побратим Киева решил поддержать украинскую столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на JapanToday.

Киото, город-побратим Киева, осветил объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, замок Нидзё, сине-желтыми цветами украинского флага. Освещение будет включаться ежедневно до 15 марта, от заката до 22:00 в знак солидарности с воюющей Украиной.

Построенный в 1603 году, замок Нидзё является бывшей киотской резиденцией Токугавы Иэясу, первого сёгуна периода Эдо. Как один из лучших сохранившихся образцов замковой дворцовой архитектуры Японии феодальной эпохи, он был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году.

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