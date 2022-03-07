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Замок Ніджьо в Кіото підсвітили кольорами українського прапора

Автор: Константин Широкун

Замок Ніджьо в Кіото підсвітили кольорами українського прапора. Таким способом місто-побратим Києва вирішив підтримати українську столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на JapanToday.

Кіото, місто-побратим Києва, висвітлив об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, замок Ніджьо, синьо-жовтими кольорами українського прапора. Освітлення включатиметься щодня до 15 березня, від заходу сонця до 22:00 на знак солідарності з Україною.

Побудований в 1603 році, замок Ніджьо є колишньою кіотською резиденцією Токугави Іеясу, першого сьогуна періоду Едо. Як один з кращих збережених зразків замкової палацової архітектури Японії феодальної епохи, він був внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1994 році.

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