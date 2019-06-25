В Минздраве подал в отставку еще один замминистра

Заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык подал заявление об увольнении с должности. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, Роман Илык работал на должности помощника министра здравоохранения Украины, а с 2016 года - на должности заместителя министра. Он координировал трансформацию рынка лекарственных средств, правительственную программу "Доступные лекарства", Национальный перечень основных лекарственных средств.

До этого заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина подала заявление об увольнении с должности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 11 июня уволил 15 глав областных государственных администраций.

Отметим, должность главы Черниговской ОГА занимал Александр Мисник, Хмельницкой ОГА - Вадим Лозовой, Херсонской ОГА - Дмитрий Бутрий, Тернопольской - Степан Барна, Сумской - Николай Клочко, Полтавской - Роман Товстый, Одесской - Сергей Паращенко, Николаевской - Савченко Алексей, Львовской - Олег Синютка, Кировоградской - Сергей Кузьменко, Киевской -Александр Терещук, Ивано-Франковской - Олег Гончарук, Запорожской - Константин Бриль, Закарпатской - Геннадий Москаль, Волынской - Александр Савченко.