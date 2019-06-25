У МОЗ подав у відставку ще один заступник міністра

Заступник міністра охорони здоров'я України Роман Ілик подав заяву про звільнення з посади. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Наголошується, Роман Ілик працював на посаді помічника міністра охорони здоров'я України, а з 2016 року - на посаді заступника міністра. Він координував трансформацію ринку лікарських засобів, урядову програма "Доступні ліки", Національний перелік основних лікарських засобів.

До цього заступник міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишина подала заяву про звільнення з посади.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 11 червня звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій.

Відзначимо, посаду голови Чернігівської ОДА обіймав Олександр Мисник, Хмельницької ОДА - Вадим Лозовий, Херсонської ОДА - Дмитро Бутрій, Тернопільської - Степан Барна, Сумської - Микола Клочко, Полтавської - Роман Товстий, Одеської - Сергій Паращенко, Миколаївської - Савченко Олексій, Львівської - Олег Синютка, Кіровоградської - Сергій Кузьменко, Київської - Олександр Терещук, Івано-Франківської - Олег Гончарук, Запорізької - Костянтин Бриль, Закарпатської - Геннадій Москаль, Волинської - Олександр Савченко.