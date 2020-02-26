Замминистра здравоохранения назначили главным санврачом

Заместителя главы Министерства здравоохранения Украины Виктора Ляшко назначили главным санитарным врачом. Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

По его словам, Ляшко будет координировать действия органов госвласти, а также всех необходимых служб, чтобы качественно организовать работу по предотвращению попадания коронавируса на территорию Украины.

"Мы назначили господина Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны. С сегодняшнего дня лично этот человек будет, в том числе координировать действия органов государственной власти, всех необходимых служб, чтобы качественно организовать работу по предотвращению попадания на территорию Украины этой инфекции", - заявил он.

Напомним, ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что обязанности главного санитарного врача Украины будет выполнять заместитель министра здравоохранения. Однако он не исключил, что должность главного санитарного врача может быть отдельная.

Кроме того, президент Владимир Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения. Рабочая группа должна до 1 марта 2020 года проанализировать ход реформирования системы здравоохранения Украины.