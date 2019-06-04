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Замминистра обороны Павловский подал рапорт на увольнение

Новости » Общество    04.06.2019 - 15:44
Замминистра обороны Павловский подал рапорт на увольнение
Фото: Игорь Павловский (mil.gov.ua)

Павловский намерен пройти военно-врачебную комиссию с целью определения степени годности к прохождению военной службы

Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский уходит с военной службы. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны в Facebook.

Сообщается, что Павловский подал рапорт для прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени годности к прохождению военной службы, с последующим принятием решения об увольнении с военной службы.

Рапорт подан во исполнение требований закона Украины "О национальной безопасности Украины", указа президента "О Стратегическом оборонном бюллетене Украины", где определены принципы внедрения демократически-гражданского контроля над Вооруженными силами Украины.

Напомним, ранее Павловский был задержан по подозрению в растрате в Министерстве обороны Украины.

Позже САП отказали в ходатайстве об отстранении Игоря Павловского от должности заместителя министра обороны Украины на время досудебного расследования. Заместителю министра обороны было сообщено о подозрении через год после начала расследования. За этот период успели допросить всех свидетелей, которые подчиняются Павловскому. Таким образом, по мнению судей, "доводы детектива о рисках воздействия являются безосновательными".

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