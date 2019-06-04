ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Заступник міністра оборони Павловський подав рапорт на звільнення

Новини » Суспільство    04.06.2019 - 15:44
Заступник міністра оборони Павловський подав рапорт на звільнення
Фото: Ігор Павловський (mil.gov.ua)

Павловський має намір пройти військово-лікарську комісію з метою визначення ступеня придатності до проходження військової служби

Заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський йде з військової служби. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Facebook.

Повідомляється, що Павловський подав рапорт для проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеня придатності до проходження військової служби, з подальшим прийняттям рішення про звільнення з військової служби.

Рапорт подано на виконання вимог закону України "Про національну безпеку України", указу президента "Про Стратегічний оборонний бюлетень України", де визначено принципи впровадження демократично-громадянського контролю над Збройними силами України.

Нагадаємо, раніше Павловський був затриманий за підозрою в розтраті в Міністерстві оборони України.

Пізніше САП відмовили у клопотанні про відсторонення Ігоря Павловського з посади заступника міністра оборони України на час досудового розслідування. Заступнику міністра оборони було повідомлено про підозру через рік після початку розслідування. За цей період встигли допитати всіх свідків, які підпорядковуються Павловському. Таким чином, на думку суддів, "доводи детектива про ризики впливу є безпідставними".

Другий оборонний хакатон за стандартами НАТО розпочнеться 27 травня, - Міноборони У Британії звільнили міністра оборони через витік інформації
Новини України Міністерство оборони України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся