Заступник міністра оборони Павловський подав рапорт на звільнення

Фото: Ігор Павловський (mil.gov.ua)

Павловський має намір пройти військово-лікарську комісію з метою визначення ступеня придатності до проходження військової служби

Заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський йде з військової служби. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Facebook.

Повідомляється, що Павловський подав рапорт для проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеня придатності до проходження військової служби, з подальшим прийняттям рішення про звільнення з військової служби.

Рапорт подано на виконання вимог закону України "Про національну безпеку України", указу президента "Про Стратегічний оборонний бюлетень України", де визначено принципи впровадження демократично-громадянського контролю над Збройними силами України.

Нагадаємо, раніше Павловський був затриманий за підозрою в розтраті в Міністерстві оборони України.

Пізніше САП відмовили у клопотанні про відсторонення Ігоря Павловського з посади заступника міністра оборони України на час досудового розслідування. Заступнику міністра оборони було повідомлено про підозру через рік після початку розслідування. За цей період встигли допитати всіх свідків, які підпорядковуються Павловському. Таким чином, на думку суддів, "доводи детектива про ризики впливу є безпідставними".