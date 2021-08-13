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Заммэру Николаева избрали меру пересечения, - прокуратура

Автор: Наталья Скороход

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю мэра Николаевского горсовета, подозреваемому в хищении почти 27 млн ​​гривен. Его возьмут под стражу с правом внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Отмечается, что решение было принято 12 августа по ходатайству детективов НАБУ и согласованно с прокурором САП.

"Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю мэра Николаевского горсовета, одному из подозреваемых в завладении 26,8млн гривен бюджетных средств при выполнении работ по реконструкции Соборной площади в Одессе", - говорится в сообщении.

Суд применил к чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной внесения залога в размере 3,5 млн гривен.

При том в прокуратуре упомянули, что в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, что заммэра Николаева Сергея Коренева освободили из-под стражи.

Также сообщалось о том, что НАБУ подозревает в коррупции чиновников николаевского горсовета. Среди них - заместитель Николаевского городского головы, которого задержали на границе с Венгрией, когда он пытался сбежать.

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Николаевкоррупция