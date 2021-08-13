Заммэру Николаева избрали меру пересечения, - прокуратура

Отмечается, что решение было принято 12 августа по ходатайству детективов НАБУ и согласованно с прокурором САП.

"Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю мэра Николаевского горсовета, одному из подозреваемых в завладении 26,8млн гривен бюджетных средств при выполнении работ по реконструкции Соборной площади в Одессе", - говорится в сообщении.

Суд применил к чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной внесения залога в размере 3,5 млн гривен.

При том в прокуратуре упомянули, что в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.