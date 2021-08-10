Чиновников горсовета Николаева подозревают в хищении. Один из них хотел бежать из страны

Детективы НАБУ подозревают восемь чиновников Николаевского горсовета в организации коррупционной схемы. Сумма убытков составляет более 26,8 млн гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ .

Согласно данным следствия, группа из восьми человек причастна к завладению бюджетными средствами, которые были направлены на реконструкцию Соборной площади в Николаеве.

В хищении средств следствие подозревает:

заместителя Николаевского городского головы;

первого заместителя директора одного из департаментов Николаевского городского совета;

директоров шести частных компаний, один из которых является действующим депутатом Одесского горсовета.

Известно, что в 2019 году злоумышленники обеспечили победу заранее определенному ООО в тендере на реконструкцию площади, вследствие чего работы были проведены по завышенным ценам, а сумма ущерба составила более 26,8 млн гривен.

"Должностные лица Николаевского горсовета и два руководителя частных компаний задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении. Остальным лицам о подозрении сообщено", - отмечает пресс-служба.

Следствие добавляет, что заместитель Николаевского председателя пытался бежать из Украины, однако его задержали на границе с Венгрией.