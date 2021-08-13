Заступник мера Миколаєва обрали запобіжний захід, - прокуратура

Зазначається, що рішення було прийнято 12 серпня за клопотанням детективів НАБУ і погоджено з прокурором САП.

"Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику мера Миколаївської міськради, одному з підозрюваних у заволодінні 26,8 млн гривень бюджетних коштів при виконанні робіт з реконструкції Соборної площі в Одесі", - йдеться в повідомленні.

Суд застосував до чиновника запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативним внесенням застави у розмірі 3,5 млн гривень.

При тому в прокуратурі згадали, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинною у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.