Заміж у 9 років: в Іраку ухвалили закони, які можуть дозволити дитячі шлюби

Парламент Іраку ухвалив зміни до закону про особистий статус, які, за словами критиків, фактично легалізують дитячі шлюби. Прихильники поправок стверджують, що вони відповідають ісламським принципам і спрямовані на зменшення західного впливу на іракську культуру.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на The Guardian .

Зміни надають ісламським судам більше повноважень у сімейних питаннях, зокрема щодо шлюбу, розлучення та спадщини. Це, на думку активістів, підриває закон про особистий статус 1959 року, який об’єднав сімейне законодавство та забезпечив базові гарантії для жінок.

Зокрема, чинне законодавство Іраку встановлює мінімальний вік для шлюбу на рівні 18 років. Однак зміни дозволяють духовним лідерам вирішувати питання шлюбу на основі їхньої інтерпретації ісламського права. Деякі тлумачення допускають укладення шлюбів із дівчатами у ранньому підлітковому віці, а за нормами школи Джафарі – навіть із дев’яти років.

Зміни, які підтримали переважно консервативні шиїтські депутати, викликали різку критику правозахисників. Інтісар аль-Маялі, правозахисниця та членкиня Іракської жіночої ліги, назвала ці поправки "катастрофічними" для прав жінок і дівчат..

На сесії парламенту також було ухвалено закон про загальну амністію, який, на думку критиків, вигідний сунітським ув’язненим та особам, причетним до корупції. Крім того, депутати затвердили закон про повернення земель, спрямований на вирішення територіальних претензій курдів.

Сесія завершилася хаосом. Деякі депутати протестували проти процедурних порушень, інші підіймалися на трибуну. Парламентський чиновник, який побажав залишитися анонімним, повідомив, що половина депутатів, присутніх на сесії, не голосувала, через що було порушено кворум.

Спікер парламенту Махмуд аль-Машхадані назвав ухвалення цих законів "важливим кроком у напрямку зміцнення справедливості та організації повсякденного життя громадян".