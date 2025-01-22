Замуж в 9 лет: в Ираке приняли законы, которые могут разрешить детские браки

Парламент Ирака принял изменения в закон о личном статусе, которые, по словам критиков, фактически легализуют детские браки. Сторонники поправок утверждают, что они соответствуют исламским принципам и направлены на уменьшение западного влияния на иракскую культуру.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Изменения предоставляют исламским судам больше полномочий в семейных вопросах, в частности в отношении брака, развода и наследства. Это, по мнению активистов, подрывает закон о личном статусе 1959 года, который объединил семейное законодательство и обеспечил базовые гарантии для женщин.

В частности, действующее законодательство Ирака устанавливает минимальный возраст для брака на уровне 18 лет. Однако изменения позволяют духовным лидерам решать вопросы брака на основе их интерпретации исламского права. Некоторые толкования допускают заключение браков с девушками в раннем подростковом возрасте, а по нормам школы Джафари – даже с девяти лет.

Изменения, которые поддержали преимущественно консервативные шиитские депутаты, вызвали резкую критику правозащитников. Интисар аль-Маяли, правозащитница и член Иракской женской лиги, назвала эти поправки "катастрофическими" для прав женщин и девушек.

На сессии парламента также был принят закон о всеобщей амнистии, который, по мнению критиков, выгоден суннитским заключенным и лицам, причастным к коррупции. Кроме того, депутаты утвердили закон о возвращении земель, направленный на решение территориальных претензий курдов.

Сессия завершилась хаосом. Некоторые депутаты протестовали против процедурных нарушений, другие поднимались на трибуну. Парламентский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что половина депутатов, присутствующих на сессии, не голосовала, из-за чего был нарушен кворум.

Спикер парламента Махмуд аль-Машхадани назвал принятие этих законов "важным шагом в направлении укрепления справедливости и организации повседневной жизни граждан".