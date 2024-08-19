На замітку військовим. Чи має право командир відмовити у наданні відпустки за кордон

Чи має право командир відмовити у наданні відпустки за кордон

"Для того, щоб отримати відпустку за кордон, потрібно мати вже відпустку основну, за сімейними обставинами або по стану здоров’я. Якщо відпустки немає, то командир ухвалить рішення про відмову. Подавати рапорт для отримання дозволу для виїзду за кордон потрібно не менше, ніж за три тижні до початку відпустки. Якщо строк пропущений - також буде відмова", - пояснює юрист.

Відмова також може бути, якщо є одночасна відсутність 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу, але ця відмова пов’язана з наданням відпустки в принципі, а не в питанні виїзду за кордон.

"Якщо ситуація склалася таким чином, що командир незаконно відмовляється надавати таку відпустку, то необхідно звертатися зі скаргою до вищого командування. Одразу звертатися до суду не рекомендовано, а бажано пройти шлях досудового врегулювання, бо це набагато швидше, ніж судовий розгляд", - говорить Звоненко.

Що треба знати про закордонні відпустки для військових

Військовослужбовець перед відпусткою має отримати витяг із наказу про відпустку, де буде вказана можливість перетину державного кордону України.

Після вибуття з військової частини військовослужбовець має стати на облік в ТЦК або органах місцевого самоврядування, якщо найближчий ТЦК на відстані більш як 30 км, й повідомити про виїзд за кордон для постановки на відповідний внутрішній облік.

Після повернення із закордонної відпустки треба знятися з внутрішнього обліку перед поверненням до військової частини.