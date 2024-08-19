На заметку военным. Имеет ли право командир отказать в предоставлении отпуска за границу

Имеет ли право командир отказать в предоставлении отпуска за границу

"Для того, чтобы получить отпуск за границу, нужно иметь уже отпуск основной, по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья. Если отпуска нет, то командир примет решение об отказе. Подавать рапорт для получения разрешения для выезда за границу нужно не меньше, чем за три недели до начала отпуска. Если срок пропущен - также будет отказ", - объясняет юрист.

Отказ также может быть, если есть одновременное отсутствие 30% от общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения, но этот отказ связан с предоставлением отпуска в принципе, а не в вопросе выезда за границу.

"Если ситуация сложилась таким образом, что командир незаконно отказывается предоставлять такой отпуск, то необходимо обращаться с жалобой в высшее командование. Сразу обращаться в суд не рекомендовано, а желательно пройти путь досудебного урегулирования, потому что это гораздо быстрее судебного разбирательства", - говорит. Звоненко.

Что нужно знать о заграничных отпусках для военных

Военнослужащий перед отпуском должен получить выписку из приказа об отпуске, где будет указана возможность пересечения государственной границы Украины.

После выбытия из воинской части военнослужащий должен стать на учет в ТЦК или органах местного самоуправления, если ближайший ТЦК находится на расстоянии более 30 км, и сообщить о выезде за границу для постановки на соответствующий внутренний учет.

После возвращения из заграничного отпуска следует сняться с внутреннего учета перед возвращением в воинскую часть.