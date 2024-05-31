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Замість вугілля. Австралія передасть 20 млн доларів на зміцнення енергосистеми України

Фото: глава МЗС Австралії Пенні Вонг (x.com/SenatorWong)
Автор: Валерія Поліщук

Австралія вирішила передати 20 млн доларів на зміцнення енергосистеми України, замість вугілля, яке раніше запитував Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

Ці кошти буде передано до "Фонду енергетичної підтримки України", керованого як Україною, так і Єврокомісією.

З грудня минулого року Україна зробила два окремі запити на вугілля з Австралії, і федеральний уряд висловив небажання їх задовольнити. І це попри те, що на початку повномасштабного вторгнення РФ Австралія постачала вугілля Україні.

Але тепер уряд виділить ще 31 мільйон доларів на підтримку - 20 мільйонів доларів в енергетичний фонд і 11 мільйонів доларів як додаткову гуманітарну допомогу.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що відправляти кошти, а не вугілля напряму, просто дешевше і простіше.

"Якщо ви відправляєте вугілля з Австралії, у вас є витрати на доставку і страховку. Насправді ця сума грошей, якщо Україна захоче витратити її на вугілля, дасть еквівалентну кількість вугілля порівняно з тим, що ми бачили раніше. Але це дозволяє Україні самій ухвалювати рішення про те, де найкраще застосувати ці кошти", - заявила міністр. 

Гуманітарні кошти в розмірі 11 млн доларів будуть спрямовані насамперед в Управління ООН з координації гуманітарних питань, яке займається такими предметами першої необхідності, як їжа, вода і житло.

Частина коштів також піде безпосередньо на підтримку людей з обмеженими можливостями через Партнерство ООН з прав людей з обмеженими можливостями.

Допомога Україні від Австралії

Австралія є одним із найбільших та найактивніших прихильників України у міжнародному співтоваристві.

Наприкінці квітня 2024 року Австралія оголосила про надання Україні пакету військової допомоги на суму 100 мільйонів доларів.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, 50 мільйонів доларів із цієї суми буде направлено на закупівлю великої партії переносних зенітних ракетних комплексів RBS 70 NG. Понад 30 мільйонів доларів буде інвестовано в безпілотники в рамках "коаліції дронів", а решта суми буде використана для задоволення інших військових потреб.

Окрім цього, Австралія передасть Україні боєприпаси класу "повітря-земля".

Таким чином, загальна сума підтримки, яку Австралія надала Україні, станом на кінець квітня 2024 року, перевищила 655 мільйонів доларів, з яких 540 мільйонів доларів - це пряма військова допомога.

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