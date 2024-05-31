Замість вугілля. Австралія передасть 20 млн доларів на зміцнення енергосистеми України

Австралія вирішила передати 20 млн доларів на зміцнення енергосистеми України, замість вугілля, яке раніше запитував Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.
Ці кошти буде передано до "Фонду енергетичної підтримки України", керованого як Україною, так і Єврокомісією.
З грудня минулого року Україна зробила два окремі запити на вугілля з Австралії, і федеральний уряд висловив небажання їх задовольнити. І це попри те, що на початку повномасштабного вторгнення РФ Австралія постачала вугілля Україні.
Але тепер уряд виділить ще 31 мільйон доларів на підтримку - 20 мільйонів доларів в енергетичний фонд і 11 мільйонів доларів як додаткову гуманітарну допомогу.
Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що відправляти кошти, а не вугілля напряму, просто дешевше і простіше.
"Якщо ви відправляєте вугілля з Австралії, у вас є витрати на доставку і страховку. Насправді ця сума грошей, якщо Україна захоче витратити її на вугілля, дасть еквівалентну кількість вугілля порівняно з тим, що ми бачили раніше. Але це дозволяє Україні самій ухвалювати рішення про те, де найкраще застосувати ці кошти", - заявила міністр.
Гуманітарні кошти в розмірі 11 млн доларів будуть спрямовані насамперед в Управління ООН з координації гуманітарних питань, яке займається такими предметами першої необхідності, як їжа, вода і житло.
Частина коштів також піде безпосередньо на підтримку людей з обмеженими можливостями через Партнерство ООН з прав людей з обмеженими можливостями.
Австралія є одним із найбільших та найактивніших прихильників України у міжнародному співтоваристві.
Наприкінці квітня 2024 року Австралія оголосила про надання Україні пакету військової допомоги на суму 100 мільйонів доларів.
Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, 50 мільйонів доларів із цієї суми буде направлено на закупівлю великої партії переносних зенітних ракетних комплексів RBS 70 NG. Понад 30 мільйонів доларів буде інвестовано в безпілотники в рамках "коаліції дронів", а решта суми буде використана для задоволення інших військових потреб.
Окрім цього, Австралія передасть Україні боєприпаси класу "повітря-земля".
Таким чином, загальна сума підтримки, яку Австралія надала Україні, станом на кінець квітня 2024 року, перевищила 655 мільйонів доларів, з яких 540 мільйонів доларів - це пряма військова допомога.
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