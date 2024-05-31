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Вместо угля. Австралия передаст 20 млн долларов на укрепление энергосистемы Украины

Фото: глава МИД Австралии Пенни Вонг (x.com/SenatorWong)
Автор: Валерия Полищук

Австралия решила передать 20 млн долларов на укрепление энергосистемы Украины, вместо угля, которое ранее запрашивал Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

Эти средства будут переданы в "Фонд энергетической поддержки Украины", управляемый как Украиной, так и Еврокомиссией.

С декабря прошлого года Украина сделала два отдельных запроса на уголь из Австралии, и федеральное правительство выразило нежелание их удовлетворить. И это несмотря на то, что в начале полномасштабного вторжения РФ Австралия поставляла уголь Украине.

Но теперь правительство выделит еще 31 миллион долларов на поддержку - 20 миллионов долларов в энергетический фонд и 11 миллионов долларов в качестве дополнительной гуманитарной помощи.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что отправлять средства, а не уголь напрямую, просто дешевле и проще.

"Если вы отправляете уголь из Австралии, у вас есть расходы на доставку и страховку. На самом деле эта сумма денег, если Украина захочет потратить ее на уголь, даст эквивалентное количество угля по сравнению с тем, что мы видели раньше. Но это позволяет Украине самой принимать решения о том, где лучше всего применить эти средства", - заявила министр. 

Гуманитарные средства в размере 11 млн долларов будут направлены в первую очередь в Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, которое занимается такими предметами первой необходимости, как пища, вода и жилье.

Часть средств также пойдет непосредственно на поддержку людей с ограниченными возможностями через Партнерство ООН по правам людей с ограниченными возможностями.

Помощь Украине от Австралии

Австралия является одним из крупнейших и наиболее активных сторонников Украины в международном сообществе.

В конце апреля 2024 года Австралия объявила о выделении Украине пакета военной помощи на сумму 100 миллионов долларов.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, 50 миллионов долларов из этой суммы будут направлены на закупку крупной партии переносных зенитных ракетных комплексов RBS 70 NG. Более 30 миллионов долларов будут инвестированы в беспилотники в рамках "коалиции дронов", а остальная сумма будет использована для удовлетворения других военных нужд.

Помимо этого, Австралия передаст Украине боеприпасы класса "воздух-земля".

Таким образом, общая сумма поддержки, оказанной Австралией Украине, по состоянию на конец апреля 2024 года, превысила 655 миллионов долларов, из которых 540 миллионов долларов - это прямая военная помощь.

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