Замість відрядження відпочивав у Греції: депутату з Дніпра "прилетіла" підозра

За даними Офісу, йдеться про чинного депутата Дніпровської міської ради, який обіймає посаду голови одного з районів міської адміністрації та був обраний від політичної партії "ОПЗЖ" (нині є членом депутатської групи "За Україну! За Дніпро!").

Слідство встановило, у червні 2023 року депутат вирішив поїхати за кордон у приватних справах. Щоб обійти встановлені правила, він організував фіктивне запрошення від іноземної компанії для нібито участі в конференції в Угорщині. Жодного заходу насправді не було.

На підставі підроблено документа було підписано розпорядження Дніпровського міського голови про відрядження, що надало депутату право на перетин державного кордону України.

Отримавши дозвіл на виїзд, депутат разом із сім’єю вирушив на відпочинок на острів Родос у Греції, де перебував з 27 червня по 13 липня 2023 року. Після цього повернувся в Україну.

"У період дії воєнного стану депутати місцевих рад мають право перетинати державний кордон виключно за наявності належним чином оформленого рішення про службове відрядження", - пояснили в Офісі генпрокурора.

Наразі депутату повідомили про підозру в організації внесення до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей та використанні підробленого документа (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України).