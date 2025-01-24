Замість техніки - металобрухт. Десантники показали, як палять колони у Курській області

Українські десантники у Курській області знищують російську техніку. Захисники перетворюють цілі колони в металобрухт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ в Telegram.

На кадрах можна помітити, що десантники підбили кілька одиниць техніки. Після ураження броньована техніка ворога спалахнула.

На відео зафіксована робота підрозділів 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ. Як зазначають військові, після ураження чергова колона ворожої техніки перетворилась у металобрухт.

Бої у Курській області

Українські воїни розпочали операцію у Курській області майже шість місяців тому, на початку серпня 2024 року. Силам оборони вдалося взяти під контроль близько сотні населених пунктів, у результаті боїв та наступу РФ частину територій було втрачено.

Втім, бої у Курській області тривають. За даними Генштабу ЗСУ, на Курському напрямку за минулу добу відбулося 13 боєзіткнень.

Як пояснював президент Володимир Зеленський, Курська операція стала превентивним кроком, оскільки РФ готувала наступ на Сумську область.

РФ залучила війська Північної Кореї до бойових дій у Курській області. Українським воїнам вдалося взяти в полон перших солдат КНДР.

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