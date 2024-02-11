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Замість Сирського. Зеленський призначив командувача Сухопутних військ

Фото: Олександр Павлюк, новий командувач Сухопутних військ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк став новим командувачем Сухопутних військ. Цю посаду обіймав Олександр Сирський до того, як його призначили новим головнокомандувачем ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента Володимира Зеленського.

Напередодні Павлюк, за рішенням Кабінету міністрів, був звільнений з Міністерства оборони. Там він обіймав посаду першого заступника міністра оборони.

Хто такий генерал-лейтенант Павлюк

З липня 2006 по квітень 2007 року Павлюк командував українським миротворчим контингентом в Косово, а з 2010 по 2015 рік - 24-ю окремою механізованою бригадою.

Бувши комбригом, з березня 2014 року Павлюк брав активну участь у відбиті російської агресії проти України. Бригада під його командуванням відзначилась в ході звільнення Слов'янська, Краматорська, Сіверська та Лисичанська.

У 2015-2017 роках Павлюк був першим заступник командувача військ оперативного командування "Захід" Сухопутних військ, а з 2017 по 2020 рік - командувачем цього ж командування.

З 2020 по липень 2021 року Павлюк обіймав посаду командувача підготовки Командування Сухопутних військ, а з липня 2021 по березень 2022 року - командувача операції Об'єднаних сил (ООС). Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Павлюк керував обороною на сході України.

У березні 2022 року Павлюка призначили головою Київської ОВА. Цю посаду він обіймав до травня того ж року. На посаді голови ОВА відповідав за забезпечення організації оборони Києва та Київської області.

З травня 2022 року по лютий 2023 року Павлюк був заступником командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. А з лютого 2023 року по 10 лютого 2024 - обіймав посаду першого заступника міністра оборони.

Перестановки в ЗСУ

У четвер Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, а на його місце призначив Олександра Сирського, який до цього очолював Сухопутні війська.

Перестановки торкнулися і Генерального штабу ЗСУ. Так, 9 лютого з посади начальника Генштабу було звільнено Сергія Шапталу, а замість нього призначили Анатолія Баргилевича. Баргилевич до цього обйімав посаду командувача Сил ТрО.

За даними джерел РБК-Україна, це ще не всі призначення, які можуть відбутися в ЗСУ. Так, у команду нового головкома ЗСУ може увійти Ганна Маляр, яка працювала в Міноборони, коли його очолював Олексій Резніков. Детальніше про майбутні кадрові рішення - в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийЗбройні сили України