Вместо Сырского. Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками

Накануне Павлюк, по решению Кабинета министров, был уволен из Министерства обороны. Там он занимал должность первого замминистра обороны.

Кто такой генерал-лейтенант Павлюк

С июля 2006 по апрель 2007 года Павлюк командовал украинским миротворческим контингентом в Косово, а с 2010 по 2015 год - 24-й отдельной механизированной бригадой.

Будучи комбригом, с марта 2014 года Павлюк активно участвовал в отражении российской агрессии против Украины. Бригада под его командованием отличилась в ходе освобождения Славянска, Краматорска, Северска и Лисичанска.

В 2015-2017 годах Павлюк был первым заместителем командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск, а с 2017 по 2020 год - командующим этого же командования.

С 2020 по июль 2021 года Павлюк занимал должность командующего подготовкой Командования Сухопутных войск, а с июля 2021 по март 2022 года - командующего операцией Объединенных сил (ООС). После начала полномасштабного вторжения в Украину Павлюк руководил обороной на востоке Украины.

В марте 2022 года Павлюк был назначен главой Киевской ОВА. Этот пост он занимал до мая того же года. На посту главы ОВА отвечал за обеспечение организации обороны Киева и Киевской области.

С мая 2022 по февраль 2023 года Павлюк был заместителем командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. А с февраля 2023 года по 10 февраля 2024 года - занимал должность первого заместителя министра обороны.

Перестановки в ВСУ

В четверг Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, а на его место назначил Александра Сырского, до этого возглавлявшего Сухопутные войска.

Перестановки затронули и Генеральный штаб ВСУ. Так, 9 февраля с должности начальника Генштаба был уволен Сергей Шаптала, а вместо него назначен Анатолий Баргилевич. Баргилевич до этого занимал должность командующего Сил ТрО.

По данным источников РБК-Украина, это еще не все назначения, которые могут произойти в ВСУ. Так, в команду нового главкома ВСУ может войти Анна Маляр, работавшая в Минобороны, когда его возглавлял Алексей Резников. Подробнее о будущих кадровых решениях - в материале РБК-Украина.

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