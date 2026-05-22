Замість штурвалу - джойстик Xbox: прикордонники показали унікальний комплекс ППО (відео)

Проєкт приватної ППО

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що в країні запустили експериментальний проєкт приватної ППО, до якого вже доєдналися 27 підприємств різних форм власності.

Наразі компанії з Харківської, Одеської, Київської та інших областей отримали від Міноборони статус уповноважених на виконання завдань з протиповітряної оборони. Два з цих підприємств уже виконують бойові завдання у регіонах та успішно знищили близько 20 російських безпілотників.

Окрім цього, за словами очільника оборонного відомства, в Україні активно тестують дешеві ракети для збиття "Шахедів" та готують їхнє масове виробництво.

Головним завданням цього проєкту за дорученням президента є масштабування випуску в десятки разів, щоб забезпечити надійний захист українського неба та сформувати необхідний запас озброєння на період осені та зими.