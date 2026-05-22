Вместо штурвала - джойстик Xbox: пограничники показали уникальный комплекс ПВО (видео)

Проект частной ПВО

Напомним, ранее министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что в стране запустили экспериментальный проект частной ПВО, к которому уже присоединились 27 предприятий различных форм собственности.

Сейчас компании из Харьковской, Одесской, Киевской и других областей получили от Минобороны статус уполномоченных на выполнение задач по противовоздушной обороне. Два из этих предприятий уже выполняют боевые задачи в регионах и успешно уничтожили около 20 российских беспилотников.

Кроме этого, по словам главы оборонного ведомства, в Украине активно тестируют дешевые ракеты для сбивания "Шахедов" и готовят их массовое производство.

Главной задачей этого проекта по поручению президента является масштабирование выпуска в десятки раз, чтобы обеспечить надежную защиту украинского неба и сформировать необходимый запас вооружения на период осени и зимы.