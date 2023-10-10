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Замість РФ. Норвегія запросила Україну на річницю визволення провінції від нацистів

Норвегія, Вівторок 10 жовтня 2023 19:46
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Замість РФ. Норвегія запросила Україну на річницю визволення провінції від нацистів Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президента України Володимира Зеленського запросили відвідати Норвегію з нагоди 80-річчя визволення своєї провінції від нацистів наступного року.

Про це заявив мер округу Фіннмарк Ганс-Якоб Бона, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Verdens Gang.

П'ять років тому Росію запросили як почесного гостя, коли виповнилося 75 років від дня визволення Східного Фіннмарка.

Східний Фіннмарк був звільнений від німецької окупації восени 1944 року радянськими солдатами.

"Був візит і міністра закордонних справ Росії, і адміралтейства Північного флоту Росії. Те, як Росія вчинила стосовно сусідньої країни, повторення цього, на жаль, неможливе. Підкреслю: це Росія зайняла таку позицію, що запрошення їй не надішлють", - йдеться в заяві мера.

Він додав, що таким чином, провінція висловить свою подяку українським солдатам, які пролили кров за звільнення Східного Фіннмарка. Бона нагадав, що перший радянський загін, який прибув у Кіркенес у жовтні 1944 року, очолював український офіцер.

Ставлення Норвегії до РФ після війни в Україні

Нещодавно Норвегія приєдналась до 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який було запроваджено у червні. Таким чином країна підтримала всі пакети санкцій ЄС.

Також Норвегія з 3 жовтня ввела заборону на в'їзд до країни зареєстрованих у Росії легкових автомобілів.

Раніше повідомлялось, що вперше з початку повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України, генерали Росії та Норвегії зустрілись в Арктиці для обговорення прикордонної співпраці.

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Володимир Зеленський Російська Федерація Норвегия
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