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Вперше з початку війни. Генерали Норвегії й РФ зустрілись для обговорення співпраці

П'ятниця 06 жовтня 2023 13:13
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Вперше з початку війни. Генерали Норвегії й РФ зустрілись для обговорення співпраці Фото: Вперше з початку війни. Генерали Норвегії й Росії зустрілись для обговорення співпраці (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вперше з початку повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України, генерали Росії та Норвегії зустрілись в Арктиці для обговорення прикордонної співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як пише видання, в Арктиці, на норвезькому кораблі берегової охорони, зустрілись:

  • генерал-лейтенант Інгве Одло, начальник норвезького об'єднаного штабу;
  • генерал-лейтенант Станіслав Володимирович Маслов, начальник прикордонного управління ФСБ Росії по Західному арктичному регіону.

"Важливо проводити такі зустрічі, щоб обговорити виклики і узгодити спільні цілі та необхідні заходи щодо прикордонного співробітництва, рятувальної співпраці та управління рибальством. Це може запобігти нещасним випадкам і непорозумінням між Норвегією і Росією", - заявив генерал-лейтенант Одло.

Обидві країни мають спільний кордон в Арктиці. Зазначається, що їхня співпраця базується на двосторонній угоді від 1949 року.

Наразі інші подробиці їх зустрічі видання не уточнює.

Допомога від Норвегії

Норвегія є однією з країн, яка регулярно надає нашим воїнам військову допомогу й загалом підтримує Україну у війні проти Росії. Наприклад, нещодавно країна оголосила про поставку близько 50 гусеничних вантажівок NM199, а також поставку кількох систем CORTEX Typhon для захистку країни від безпілотників.

Також Норвегія приєдналась до 11-го пакету санкцій Європейського союзу проти Росії, який було запроваджено у червні. Таким чином вона підтримала всі пакети обмежень ЄС.

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