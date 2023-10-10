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Вместо РФ. Норвегия пригласила Украину на годовщину освобождения провинции от нацистов

Норвегия, Вторник 10 октября 2023 19:46
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Вместо РФ. Норвегия пригласила Украину на годовщину освобождения провинции от нацистов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили посетить Норвегию по случаю 80-летия освобождения своей провинции от нацистов в следующем году.

Об этом заявил мэр округа Финнмарк Ганс-Якоб Бона, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Verdens Gang.

Пять лет назад Россию пригласили в качестве почетного гостя, когда исполнилось 75 лет со дня освобождения Восточного Финнмарка.

Восточный Финнмарк был освобожден от немецкой оккупации осенью 1944 года советскими солдатами.

"Был визит и министра иностранных дел России, и адмиралтейства Северного флота России. То, как Россия поступила по отношению к соседней стране, повторение этого, к сожалению, невозможно. Подчеркну: это Россия заняла такую позицию, что приглашение ей не пришлют", - говорится в заявлении мэра.

Он добавил, что таким образом, провинция выразит свою благодарность украинским солдатам, которые пролили кровь за освобождение Восточного Финнмарка. Бона напомнил, что первый советский отряд, который прибыл в Киркенес в октябре 1944 года, возглавлял украинский офицер.

Отношение Норвегии к РФ после войны в Украине

Недавно Норвегия присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России, который был введен в июне. Таким образом, страна поддержала все пакеты санкций ЕС.

Также Норвегия с 3 октября ввела запрет на въезд в страну зарегистрированных в России легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что впервые с начала полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины, генералы России и Норвегии встретились в Арктике для обсуждения приграничного сотрудничества.

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Владимир Зеленский Российская Федерация Норвегия
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