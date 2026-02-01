ua en ru
Нд, 01 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Замість поїзда - автобус: "Укрзалізниця" назвала небезпечні маршрути на 1 лютого

Україна, Неділя 01 лютого 2026 14:06
UA EN RU
Замість поїзда - автобус: "Укрзалізниця" назвала небезпечні маршрути на 1 лютого Ілюстративне фото: "Укрзалізниця" назвала небезпечні маршрути на 1 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Через підвищені безпекові ризики "Укрзалізниця" оновила статус руху поїздів у Харківській, Запорізькій та Сумській областях. У деяких напрямках можливі об’їзні маршрути та зміни в сполученні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Харківщина: ділянка з підвищеним ризиком

На Харківщині ділянка Лозова - Барвінкове - Краматорськ і надалі залишається зоною підвищеної небезпеки.

У зв’язку з цим пасажирам рекомендують користуватися автобусами об’їзним маршрутом.

Запоріжжя: можливі зміни в русі та резервні маршрути

У Запорізькому регіоні моніторингові групи "Укрзалізниці" продовжують посилений контроль безпекових загроз. Вранці вдалося безпечно пропустити один з електропоїздів між містами, що забезпечило пересадкове сполучення для кількасот пасажирів.

У компанії зазначають, що за можливості аналогічне рішення буде ухвалено і ввечері. Водночас вже відпрацьовано резервний сценарій із автобусним сполученням між Дніпром та Запоріжжям.

Пасажирів, які прямують до Синельникового та Запоріжжя, просять орієнтуватися на оперативні вказівки поїзних бригад під час наближення до Дніпра.

Пасажирам із Запоріжжя та Синельникового рекомендують уважно стежити за повідомленнями в застосунку УЗ та інструкціями працівників вокзалів.

Сумщина: рух збережено, ситуація під контролем

На Сумщині рух поїздів зберігається у штатному режимі. Ситуацію постійно контролюють моніторингові групи Укрзалізниці. У разі виникнення безпосередньої небезпеки поїзди можуть здійснювати зупинки поблизу укриттів.

Раніше ми писали про те, що "Укрзалізниця" обмежила рух поїздів між Дніпром і Запоріжжям. Дане рішення було прийняте на тлі атак на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих дронів поблизу маршрутів курсування.

Зокрема, днями дрони РФ завдали сім ударів по об’єктах залізниці в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Війна в Україні Потяг
Новини
Штурм на Покровському фронті провалився: ЗСУ знищили 4 взводи ворога (відео)
Штурм на Покровському фронті провалився: ЗСУ знищили 4 взводи ворога (відео)
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві