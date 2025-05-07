Замість потепління - заморозки? Якої погоди чекати на вихідні й чи минуть дощі

Яких температур чекати українцям вдень і вночі

"Поки що, в оглядній синоптичній перспективі, як ми кажемо, у найближчі п'ять діб (де можна говорити про якісь практичні значення), то відчутного підвищення температури не очікується", - розповіла експерт.

За її словами, нічна температура повітря буде коливатися в межах:

від 1 до 6 градусів тепла - на заході та півночі України (при цьому на поверхні ґрунту можливі заморозки);

в межах від 6 до 11 градусів за Цельсієм - на решті території країни.

Денні максимуми при цьому очікуються такі:

9-14°C - в середньому по Україні;

до 18 градусів тепла - на південному сході.

"Ще завтра (8 травня, - Ред.) на півдні, сході та трішки у центрі - 15-20°C, а потім вже очікується зниження температури", - уточнила синоптик.

Чому потепління найближчим часом не буде

Птуха пояснила, що така ситуація з погодою склалась нині через те, що на Україну поки що впливає більш прохолодна повітряна маса з північних широт.

Вітер у більшості регіонів очікується переважно північний, північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

"Він - помірний. Тобто якогось там дискомфорту особливого не доставлятиме. Але все одно несе таку прохолоду", - зауважила експерт.

Де і коли в Україні можуть бути заморозки

Представниця УкрГМЦ нагадала, що зараз - на найближчу ніч - діє попередження щодо заморозків на поверхні ґрунту у північних і західних областях (окрім Закарпаття).

"Північ і захід - подекуди з нічними заморозками (з 7 на 8 травня, - Ред.), але лише на поверхні ґрунту. Не у повітрі", - уточнила вона.

В цілому ж ймовірність заморозків на поверхні ґрунту висока впродовж найближчих трьох ночей, хоча інформація про це ще буде уточнюватись.

"З приводу попереджень - вони ще будуть уточнюватись (де саме, які області)... Поки що ось ці найближчі три ночі - північні та західні області (крім Закарпаття) - ймовірність заморозків на поверхні ґрунту висока", - розповіла Птуха.

Вона пояснила: щодо цієї ночі попередження вже є, а з приводу 9 та 10 травня - фахівці ще будуть уточнювати інформацію та надсилати попередження (за потреби).

"У повітрі заморозків не передбачається... І ті заморозки, які можуть бути там з 9-10 травня, - будемо ще уточнювати. Але, знову ж таки, там у повітрі не повинно бути. Хіба що на поверхні ґрунту", - наголосила синоптик.

Що буде з опадами до кінця тижня і на вихідних

За словами експерта, опади в Україні "час від часу можуть бути". Ще завтра більшість територій України перебуватиме в полі "дещо підвищеного тиску" - не яскраво вираженого та малоградієнтного.

"Але воно все одно хоча б частково забезпечить нам погоду без опадів", - зауважила Птуха.

Вона пояснила, що 8 травня короткочасні дощі можливі у Карпатському регіоні та на південному сході, а вночі - ще й на півдні.

"Але 9 травня з південного заходу на схід буде просуватись такий локальний циклон. Тому в Україні (крім заходу) він зумовить короткочасні дощі, а на високогір'ї Карпат - саме на високогір'ї Карпат - подекуди з мокрим снігом. Це - дуже локально", - наголосила синоптик.

Вона уточнила, що вдень п'ятниці, 9 травня, у більшості центральних і південних областей можуть бути навіть значні дощі.

Тим часом у суботу, 10 травня:

вночі на південному сході та сході країни - ймовірні помірні опади;

вдень у західних і північних областях - ймовірні невеликі дощі.

"Тобто весь час у нас чергується ситуація. То трішки подощить, то подекуди без опадів. Але все одно така прохолода, і хмарність є. Поодинокі прояснення, звичайно, будуть. Але поки що не суцільні", - розповіла Птуха.

Отже, у найближчі п'ять-сім днів суттєвого потепління та настання стабільної сухої погоди в Україні синоптики поки що не прогнозують.