Вместо потепления - заморозки? Какой погоды ждать на выходные и пройдут ли дожди

Каких температур ждать украинцам днем и ночью

"Пока что, в обзорной синоптической перспективе, как мы говорим, в ближайшие пять суток (где можно говорить о каких-то практических значениях), то ощутимого повышения температуры не ожидается", - рассказала эксперт.

По ее словам, ночная температура воздуха будет колебаться в пределах:

от 1 до 6 градусов тепла - на западе и севере Украины (при этом на поверхности почвы возможны заморозки);

в пределах от 6 до 11 градусов по Цельсию - на остальной территории страны.

Дневные максимумы при этом ожидаются следующие:

9-14°C - в среднем по Украине;

до 18 градусов тепла - на юго-востоке.

"Еще завтра (8 мая, - Ред.) на юге, востоке и немного в центре - 15-20°C, а потом уже ожидается снижение температуры", - уточнила синоптик.

Почему потепления в ближайшее время не будет

Птуха объяснила, что такая ситуация с погодой сложилась сейчас из-за того, что на Украину пока влияет более прохладная воздушная масса из северных широт.

Ветер в большинстве регионов ожидается преимущественно северный, северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

"Он - умеренный. То есть какого-то там дискомфорта особого не будет доставлять. Но все равно несет такую прохладу", - отметила эксперт.

Где и когда в Украине могут быть заморозки

Представительница УкрГМЦ напомнила, что сейчас - на ближайшую ночь - действует предупреждение о заморозках на поверхности почвы в северных и западных областях (кроме Закарпатья).

"Север и запад - местами с ночными заморозками (с 7 на 8 мая, - Ред.), но только на поверхности почвы. Не в воздухе", - уточнила она.

В целом же вероятность заморозков на поверхности почвы высока в течение ближайших трех ночей, хотя информация об этом еще будет уточняться.

"По поводу предупреждений - они еще будут уточняться (где именно, какие области)... Пока что вот эти ближайшие три ночи - северные и западные области (кроме Закарпатья) - вероятность заморозков на поверхности почвы высокая", - рассказала Птуха.

Она объяснила: по поводу этой ночи предупреждение уже есть, а по поводу 9 и 10 мая - специалисты еще будут уточнять информацию и отправлять предупреждения (при необходимости).

"В воздухе заморозков не предвидится... И те заморозки, которые могут быть там с 9-10 мая, - будем еще уточнять. Но, опять же, там в воздухе не должно быть. Разве что на поверхности почвы", - подчеркнула синоптик.

Что будет с осадками до конца недели и на выходных

По словам эксперта, осадки в Украине "время от времени могут быть". Еще завтра большинство территорий Украины будет находиться в поле "несколько повышенного давления" - не ярко выраженного и малоградиентного.

"Но оно все равно хотя бы частично обеспечит нам погоду без осадков", - отметила Птуха.

Она объяснила, что 8 мая кратковременные дожди возможны в Карпатском регионе и на юго-востоке, а ночью - еще и на юге.

"Но 9 мая с юго-запада на восток будет продвигаться такой локальный циклон. Поэтому в Украине (кроме запада) он обусловит кратковременные дожди, а на высокогорье Карпат - именно на высокогорье Карпат - местами с мокрым снегом. Это - очень локально", - подчеркнула синоптик.

Она уточнила, что днем пятницы, 9 мая, в большинстве центральных и южных областей могут быть даже значительные дожди.

Тем временем в субботу, 10 мая:

ночью на юго-востоке и востоке страны - вероятны умеренные осадки;

днем в западных и северных областях - вероятны небольшие дожди.

"То есть все время у нас чередуется ситуация. То немного подождит, то кое-где без осадков. Но все равно такая прохлада, и облачность есть. Единичные прояснения, конечно, будут. Но пока не сплошные", - рассказала Птуха.

Следовательно, в ближайшие пять-семь дней существенного потепления и наступления стабильной сухой погоды в Украине синоптики пока не прогнозируют.