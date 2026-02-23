UA

Замість мобілізації – контракти: Зеленський назвав умову для змін в армії

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна хоче відмовитись від проведення мобілізації на користь контрактної армії, але поки що не має на неї фінансування.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив у розмові з ВВС.

Читайте також: Україна змінює підхід до мобілізації: коли можуть запровадити нові правила

"Чи загалом достатньо фінансування? Ні. Але Європа в більшості своїй за Україну й допомагає українцям. Це правда", - заявив Зеленський.

Президент України при цьому зазначив, що Україні потрібно більше допомоги, адже воююча країна не має однакової кількості зброї з Російською Федерацією.

"Коли ми говоримо про людей, то тут європейці можуть допомогти, якщо ми переведемо нашу армію – або коли ми переведемо нашу армію – з мобілізації на контракти. Те саме, що робить (російський диктатор Володимир – ред.) Путін", - додав глава держави.

За словами Зеленського, він платить кожній людині гроші за контракт, яка готова йти воювати проти України.

"Ми також хочемо, але в нас недостатньо коштів. Ось де європейці можуть допомогти. Ось цю програму європейці поки що не фінансують", - підкреслив президент України.

Мобілізація в Україні

Раніше міністр оборони Михайло Федоров повідомив про масштаби проблем із мобілізацією, зазначивши, що наразі в розшуку перебувають близько двох мільйонів військовозобов’язаних українців.

При цьому депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський повідомив, що в Україні готують зміни до підходів мобілізації та поступове коригування чинних процедур.

За словами Веніславського, одним із ключових напрямів змін є збільшення кількості військовослужбовців, які проходитимуть службу за контрактом. Очікується, що це дозволить зменшити частку мобілізації та зробити службу більш прогнозованою для громадян.

