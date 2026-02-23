Замість мобілізації – контракти: Зеленський назвав умову для змін в армії

Україна хоче відмовитись від проведення мобілізації на користь контрактної армії, але поки що не має на неї фінансування.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив у розмові з ВВС.
"Чи загалом достатньо фінансування? Ні. Але Європа в більшості своїй за Україну й допомагає українцям. Це правда", - заявив Зеленський.
Президент України при цьому зазначив, що Україні потрібно більше допомоги, адже воююча країна не має однакової кількості зброї з Російською Федерацією.
"Коли ми говоримо про людей, то тут європейці можуть допомогти, якщо ми переведемо нашу армію – або коли ми переведемо нашу армію – з мобілізації на контракти. Те саме, що робить (російський диктатор Володимир – ред.) Путін", - додав глава держави.
За словами Зеленського, він платить кожній людині гроші за контракт, яка готова йти воювати проти України.
"Ми також хочемо, але в нас недостатньо коштів. Ось де європейці можуть допомогти. Ось цю програму європейці поки що не фінансують", - підкреслив президент України.
Раніше міністр оборони Михайло Федоров повідомив про масштаби проблем із мобілізацією, зазначивши, що наразі в розшуку перебувають близько двох мільйонів військовозобов’язаних українців.
При цьому депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський повідомив, що в Україні готують зміни до підходів мобілізації та поступове коригування чинних процедур.
За словами Веніславського, одним із ключових напрямів змін є збільшення кількості військовослужбовців, які проходитимуть службу за контрактом. Очікується, що це дозволить зменшити частку мобілізації та зробити службу більш прогнозованою для громадян.