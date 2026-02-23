Замість мобілізації – контракти: Зеленський назвав умову для змін в армії

"Чи загалом достатньо фінансування? Ні. Але Європа в більшості своїй за Україну й допомагає українцям. Це правда", - заявив Зеленський.

Президент України при цьому зазначив, що Україні потрібно більше допомоги, адже воююча країна не має однакової кількості зброї з Російською Федерацією.

"Коли ми говоримо про людей, то тут європейці можуть допомогти, якщо ми переведемо нашу армію – або коли ми переведемо нашу армію – з мобілізації на контракти. Те саме, що робить (російський диктатор Володимир – ред.) Путін", - додав глава держави.

За словами Зеленського, він платить кожній людині гроші за контракт, яка готова йти воювати проти України.

"Ми також хочемо, але в нас недостатньо коштів. Ось де європейці можуть допомогти. Ось цю програму європейці поки що не фінансують", - підкреслив президент України.