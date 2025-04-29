Замість крил – колеса: автомобілі, які раніше були літаками

Сподіваємось, нашим читачам не варто нагадувати, що Rolls-Royce випускав і випускає чудові авіаційні двигуни, що BMW навпаки з цих двигунів свою історію починав, і що SAAB одночасно випускав і харизматичні автівки, і пасажирські літаки, і реактивні винищувачі, причому з останніми не розпрощався і досі. Але сьогодні ми поговоримо про менш відомі приклади, коли виробництво літаків перетиналося з автомобільним виробництвом.

Mitsubishi – Mitsubishi

Для початку – найлегший випадок. Про те, що Mitsubishi – один з лідерів у виробництві кондиціонерів, знають всі, хто хоча б раз мандрував південними країнами. В Європі менше, в Україні і в Азії більше, але теж знають, що Mitsubishi виробляє дуже непогані автомобілі. І тільки тим, хто знає про Перл-Харбор не тільки за голлівудським блокбастером, відомо, що ця компанія виробляла колись чи не найкращі літаки свого часу. Палубний (тобто для експлуатації з палуби авіаносця) винищувач Mitsubishi A6M Zero під час Другої світової війни був випущений тиражем майже 11 тисяч примірників і вважався грозою Тихоокеанського театру бойових дій.

Fiat – Fiat

Італійська компанія Fiat почала виробляти літаки тільки через дев'ять років після початку автомобільного виробництва – у далекому 1908 році. Авіаційна продукція автомобільної компанії була настільки різноманітною, що в певні періоди затуляла собою і автомобільні тиражі. Причому в основному це були бойові літаки. Однією з найвідоміших моделей підрозділу Fiat Aeritalia вважається масовий біплан-винищувач Fiat CR.42, який брав активну участь у боях початку Другої світової війни та деяких попередніх конфліктах. У наш час Fiat Aeritalia розробляла та випускала реактивні винищувачі для кількох західноєвропейських країн, а також військові навчальні літаки, наприклад, популярну у військових пілотських школах модель G.91.

Nakajima – Subaru

Неординарний у багатьох сенсах бренд Subaru відзначився і в плані свого походження. Понад сто років тому такий собі японський підприємець на прізвище Накадзіма вирішив випускати ні багато ні мало – літаки. Спочатку виходило не дуже, але в 1919 році виробництво аеропланів йому таки вдалося налагодити.

Перед початком Другої світової його компанія випускала 15 різних моделей літаків, а найвідомішими стали палубні торпедоносці Nakajima B5N (також відомі як Type 97 або за американською класифікацією Kate). "Кейт", найкращий у своєму класі на той момент, запам'ятався знов таки у масштабній атаці на американську базу Перл-Харбор та в грандіозній морській битві біля атола Мідвей, да американці поквиталися з японцями. Після поразки Японії у 1945-му році всі дев'ять заводів компанії Nakajima були передані Fuji Sangyo Co. Ця компанія пізніше трансформувалася у Fuji Heavy Industries, нині відому як Subaru Corporation. Показово, що з автомобілями у Subaru спочатку теж не заладилося, але компанія набралася досвіду на мопедах та автобусах, і справи пішли на краще.

Hawker Hurricane – Austin

У відомих своїм самобутнім автопромом британців з літаками пов’язана трохи інша історія. Марка Austin, на відміну від деяких побратимів за сімома морями, зайшла в авіацію через інші двері. Вона не запозичувала (принаймні, спочатку) авіаційні технології для автомобілебудівних конвеєрів, а навпаки.

У Великій Британії в роки війни велетенські заводи Austin переключилися з випуску автомобілів на авіаційне виробництво. Замість популярних седанів компанія створювала бомбардувальники та винищувачі Hawker Hurricane. Цей літак, хоч і трохи застарів на той час, став головним учасником тієї самої рятівної Battle of Britain (Битви за Британію), яку англійці виграли восени 1940 року, здобувши перемогу над нацистами.

Aichi – Nissan

Маловідома за межами японського імператорського флоту компанія Aichi Kokuki KK теж не залишилася осторонь інтересів своєї держави у ті ж самі буремні 1940-і. Спершу вона створювала свої літаки на основі розробок німецьких колег з Henkel і Daimler-Benz, а згодом Aichi почала випускати власні моделі. І серед них особливо виділявся унікальний торпедоносець Seiran, пристосований для базування на підводних човнах!

Але найвідомішою моделлю компанії став палубний пікірувальник Aichi D3A, також знаний як Тype 99 (на американському слензі Val), який став для японців ключовим бомбардувальником Другої світової війни. Як і Mitsubishi Zero та Nakajima B5N, цей літак брав участь у всіх значних битвах Тихоокеанської війни. Японія у 1945 році була розгромлена, але компанія Aichi пережила важкий період і на кінець 1950-х років почала виробляти компактні автомобілі Cony. А у 1960-х марка Aichi увійшла до складу компанії Nissan.

Bristol – Bristol

Знову Друга світова, знову бомбардувальники і знову автомобілі замість них. Під час тієї битви народів двомоторний літак Bristol Beaufighter став справжньою легендою. Пілоти антигітлерівської коаліції використовували його як дальній і нічний винищувач, як штурмовик і як торпедоносець. Крім нього, у Bristol була ціла серія менш відомих бомбардувальників, і всі вони виявилися незатребуваними в 1945-му після перемоги союзників.

Відтак, компанія Bristol вибрала особливий шлях, вирішивши заповнити спорожнілі літакові цехи ексклюзивними спортивними автомобілями ручного складання. Проте виробництво літаків вона також не припинила. Через невеликі обсяги виробництва, що становили всього кілька сотень машин на рік, Bristol Cars використовувала двигуни BMW і Chrysler, хоча для авіації мотори розробляла самостійно. Попит на раритетні рамні автомобілі "Брістоль" згодом впав, і до 2011 року він зник остаточно. У 2020 році компанія була ліквідована. Хто зараз тримає у своїх сейфах права на цей бренд, залишається невідомим.



Коротко

Ніхто не підтвердить цього достеменно, але така думка здається цілком тверезою: певно, чималою мірою саме такому авіаційно-автомобільному співробітництву ми маємо дякувати за досконалість нинішніх серійних автомобілів. Хто знає, якими були б авто кінця ХХ ст. – а значить, і наші теперішні машини, якби цілий десяток автовиробників не перетинався настільки тісно з літакобудуванням?

При підготовці статті були використані матеріали Autocar та Motor.