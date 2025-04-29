Вместо крыльев - колеса: автомобили, которые раньше были самолетами

Надеемся, нашим читателям не стоит напоминать, что Rolls-Royce выпускал и выпускает великолепные авиационные двигатели, что BMW наоборот с этих двигателей свою историю начинал, и что SAAB одновременно выпускал и харизматичные машины, и пассажирские самолеты, и реактивные истребители, причем с последними не распрощался до сих пор. Но сегодня мы поговорим о менее известных примерах, когда производство самолетов пересекалось с автомобильным производством.

Mitsubishi - Mitsubishi

Для начала - самый легкий случай. О том, что Mitsubishi - один из лидеров в производстве кондиционеров, знают все, кто хотя бы раз путешествовал по южным странам. В Европе меньше, в Украине и в Азии больше, но тоже знают, что Mitsubishi производит очень неплохие автомобили. И только тем, кто знает о Перл-Харборе не только по голливудскому блокбастеру, известно, что эта компания производила когда-то едва ли не лучшие самолеты своего времени. Палубный (то есть для эксплуатации с палубы авианосца) истребитель Mitsubishi A6M Zero во время Второй мировой войны был выпущен тиражом почти 11 тысяч экземпляров и считался грозой Тихоокеанского театра боевых действий.

Fiat - Fiat

Итальянская компания Fiat начала производить самолеты только через девять лет после начала автомобильного производства - в далеком 1908 году. Авиационная продукция автомобильной компании была настолько разнообразной, что в определенные периоды заслоняла собой и автомобильные тиражи. Причем в основном это были боевые самолеты. Одной из самых известных моделей подразделения Fiat Aeritalia считается массовый биплан-истребитель Fiat CR.42, который принимал активное участие в боях начала Второй мировой войны и некоторых предыдущих конфликтах. В наше время Fiat Aeritalia разрабатывала и выпускала реактивные истребители для нескольких западноевропейских стран, а также военные учебные самолеты, например, популярную в военных пилотских школах модель G.91.

Nakajima - Subaru

Неординарный во многих смыслах бренд Subaru отличился и в плане своего происхождения. Более ста лет назад некий японский предприниматель по фамилии Накадзима решил выпускать ни много ни мало - самолеты. Поначалу получалось не очень, но в 1919 году производство аэропланов ему таки удалось наладить.

Перед началом Второй мировой его компания выпускала 15 различных моделей самолетов, а самыми известными стали палубные торпедоносцы Nakajima B5N (также известные как Type 97 или по американской классификации Kate). "Кейт", лучший в своем классе на тот момент, запомнился опять же в масштабной атаке на американскую базу Перл-Харбор и в грандиозной морской битве у атолла Мидуэй, да американцы поквитались с японцами. После поражения Японии в 1945-м году все девять заводов компании Nakajima были переданы Fuji Sangyo Co. Эта компания позже трансформировалась в Fuji Heavy Industries, ныне известную как Subaru Corporation. Показательно, что с автомобилями у Subaru поначалу тоже не заладилось, но компания набралась опыта на мопедах и автобусах, и дела пошли в гору.

Hawker Hurricane - Austin

У известных своим самобытным автопромом британцев с самолетами связана немного другая история. Марка Austin, в отличие от некоторых собратьев за семью морями, зашла в авиацию через другую дверь. Она не заимствовала (по крайней мере, поначалу) авиационные технологии для автомобилестроительных конвейеров, а наоборот.

В Великобритании в годы войны гигантские заводы Austin переключились с выпуска автомобилей на авиационное производство. Вместо популярных седанов компания создавала бомбардировщики и истребители Hawker Hurricane. Этот самолет, хоть и немного устарел на то время, стал главным участником той самой спасительной Battle of Britain (Битвы за Британию), которую англичане выиграли осенью 1940 года, одержав победу над нацистами.

Aichi - Nissan

Малоизвестная за пределами японского императорского флота компания Aichi Kokuki KK тоже не осталась в стороне от интересов своего государства в те же самые бурные 1940-е. Сперва она создавала свои самолеты на основе разработок немецких коллег из Henkel и Daimler-Benz, а затем Aichi начала выпускать собственные модели. И среди них особенно выделялся уникальный торпедоносец Seiran, приспособленный для базирования на подводных лодках!

Но самой известной моделью компании стал палубный пикировщик Aichi D3A, также известный как Тіре 99 (на американском сленге Val), который стал для японцев ключевым бомбардировщиком Второй мировой войны. Как и Mitsubishi Zero и Nakajima B5N, этот самолет участвовал во всех значительных битвах Тихоокеанской войны. Япония в 1945 году была разгромлена, но компания Aichi пережила тяжелый период и на конец 1950-х годов начала производить компактные автомобили Cony. А в 1960-х марка Aichi вошла в состав компании Nissan.

Bristol - Bristol

Снова Вторая мировая, снова бомбардировщики и снова автомобили вместо них. Во время той битвы народов двухмоторный самолет Bristol Beaufighter стал настоящей легендой. Пилоты антигитлеровской коалиции использовали его как дальний и ночной истребитель, как штурмовик и как торпедоносец. Кроме него, у Bristol была целая серия менее известных бомбардировщиков, и все они оказались невостребованными в 1945-м после победы союзников.

Поэтому компания Bristol выбрала особый путь, решив заполнить опустевшие самолетные цеха эксклюзивными спортивными автомобилями ручной сборки. Однако производство самолетов она также не прекратила. Из-за небольших объемов производства, составлявших всего несколько сотен машин в год, Bristol Cars использовала двигатели BMW и Chrysler, хотя для авиации моторы разрабатывала самостоятельно. Спрос на раритетные рамные автомобили "Бристоль" со временем упал, и к 2011 году он исчез окончательно. В 2020 году компания была ликвидирована. Кто сейчас держит в своих сейфах права на этот бренд, остается неизвестным.



Вкратце

Никто не подтвердит этого точно, но такое мнение кажется вполне трезвым: вероятно, в немалой степени именно такому авиационно-автомобильному сотрудничеству мы должны благодарить за совершенство нынешних серийных автомобилей. Кто знает, какими были бы авто конца ХХ в. - а значит, и наши нынешние машины, если бы целый десяток автопроизводителей не пересекался столь тесно с самолетостроением?

При подготовке статьи были использованы материалы Autocar и Motor.