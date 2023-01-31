Замість Халімона. "Слугу народу" в Чернігівській області очолив голова ОВА Чаус

"Обов’язки голови Чернігівської обласної організації партії "Слуга Народу" покладено на В’ячеслава Чауса, який є головою Чернігівської ОВА. Такі зміни відбулися відповідно до розпорядження голови партії Олени Шуляк", - йдеться в повідомленні.

Як вказано в прес-службі, серед завдань Чауса на найближчі місяці - аудит справ партії в області, відновлення комунікації із депутатами та головами громад.

"За статутом, протягом 3 місяців має відбутись конференція обласної організації, де буде обрано постійного голову партійної організації", - додають в СН.

Скандал із маєтком Халімона

Нагадаємо, що 23 січня народного депутата Павла Халімона звільнили з посади голови Чернігівської обласної організації партії "Слуга народу". До цього його звільнили із посади заступника голови фракції.

Це сталося після того, як нардеп потрапив у скандал. Журналісти УП дізналися, що Халімон придбав маєток на Печерських пагорбах у столиці за понад 10 мільйонів гривень, оформивши його на іншу особу.

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