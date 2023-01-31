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Вместо Халимона. "Слугу народа" в Черниговской области возглавил глава ОВА Чаус

Фото: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус (facebook.com/viacheslav.chaus)
Автор: Мария Кучерявец

Черниговскую областную организацию партии "Слуга народа" возглавил глава ОВА Вячеслав Чаус. Он занял этот пост вместо попавшего в скандал нардепа Павла Халимона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СН.

"Обязанности главы Черниговской областной организации партии "Слуга Народа" возложены на Вячеслава Чауса, который является главой Черниговской ОВА. Такие изменения произошли в соответствии с распоряжением главы партии Елены Шуляк", - говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-службе, среди задач Чауса на ближайшие месяцы - аудит дел партии в области, возобновление коммуникации с депутатами и главами общин.

"По уставу, в течение 3 месяцев должна состояться конференция областной организации, где будет избран постоянный глава партийной организации", - добавляют в СН.

Скандал с особняком Халимона

Напомним, что 23 января народный депутат Павл Халимон был уволен с должности руководителя Черниговской областной организации партии "Слуга народа". До этого его уволили с должности заместителя главы фракции.

Это произошло после того, как нардеп попал в скандал. Журналисты УП узнали, что Халимон купил особняк на Печерском холме в столице стоимостью более 10 миллионов гривен.

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Николай ЧаусПавел ХалимонСлуга народа