Замість фон дер Ляєн. Politico назвало кандидата на посаду глави Єврокомісії

Зазначається, що Бретон зміг зосередити у своїх руках значну владу. Фактично він затверджує всі важливі рішення Євросоюзу.

Йдеться про закупівлі вакцин проти Covid-19, а тепер і артилерійських снарядів для України. Також саме він займається наглядом за ринком цифрових послуг у ЄС.

Повноваження Бретона можуть скоро розширитися

Уже восени заступниця президента Європейської комісії Маргрете Вестагер може покинути свій пост, вона займається питаннями конкуренції. Разом із Бретоном вони виписували багатомільярдні штрафи американським цифровим корпораціям.

Бретону потрібна підтримка всіх лідерів у Європі

Видання уточнює, що бути могутнім у Європейській комісії недостатньо для того, щоб обійняти посаду її голови. Тому йому буде необхідно заручитися підтримкою всіх лідерів у Європі, а також отримати схвалення Європарламенту.

Чим раніше займався єврокомісар

Тьєррі Бретон - французький бізнесмен, колишній професор Harvard Business School і колишній міністр фінансів Франції. Обіймав посади віцепрезидента і голови правління компанії Group Honneywell Bull, а також президента і голови правління компаній Thomson-RCA (1997-2002) і France Telecom (2002-2005).

З 2005 по 2007 роки обіймав посаду міністра економіки, фінансів і промисловості Франції в урядах прем'єр-міністрів Жана-П'єра Раффарена, Домініка де Вільпена за часів президентства Жака Ширака.

Сьогодні є почесним президентом компаній Thomson і France Telecom, а з 2008 року - президентом і головою правління Atos, однієї з провідних міжнародних ІТ-компаній (74 000 співробітників у 48 країнах).

Бретон і його робота над снарядами для України

20 березня країни ЄС погодили план, згідно з яким Україні пообіцяли передати 1 млн снарядів на рік.

До того ж Рада ЄС затвердила виділення грошей на боєприпаси для України. Однак країни Європейського союзу довго не могли домовитися про спільні закупівлі боєприпасів для України. І все ж на початку травня Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Нещодавно Тьєррі Бретон заявив, що Європейський союз підтримуватиме Україну незалежно від успіхів контрнаступу Збройних сил України.