Замість десятиліть пошуку - готові практики: Україна та США обміняються досвідом реабілітації ветеранів

Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім та його американський колега Даг Коллінз під час першої за тривалий час зустрічі керівників відомств домовилися посилити співпрацю у ветеранській політиці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Віталія Кіма у Telegram.

Досвід ветеранської медицини США для України

За словами міністра, американська система підтримки ветеранів має значний досвід, накопичений протягом десятиліть. Зокрема, йдеться про реабілітацію, протезування та роботу зі складними бойовими травмами.

Окремо під час зустрічі обговорили ветеранську медицину США. Це найбільша інтегрована система охорони здоров’я в країні, яка об’єднує 170 медичних центрів та понад тисячу амбулаторних закладів і охоплює понад 9 мільйонів ветеранів.

У системі зосереджена спеціалізована експертиза у протезуванні, роботі з ампутаціями, політравмами, черепно-мозковими травмами та складному відновленні. За визначених умов ветерани також можуть отримувати допомогу в цивільних медичних закладах.

"Для України цей досвід важливий. Ми будуємо власну систему під час повномасштабної війни і маємо значно швидше знаходити рішення, на які інші країни мали десятиліття", - зазначив Віталій Кім.

Двосторонній обмін

Водночас міністр наголосив, що Україна вже має власний досвід, який може бути корисним партнерам. Йдеться, зокрема, про:

відновлення після складних бойових травм,

повернення зі служби,

підтримку родин,

адаптацію ветеранів до цивільного життя.

Окрему увагу приділили психологічній реабілітації, роботі з посттравматичними станами та довгостроковому супроводу ветеранів.

Кім зазначив, що наслідки повномасштабної війни та тривалого стресу стосуються не лише військових і ветеранів, а й членів їхніх сімей та цивільного населення.

За підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити обмін досвідом між відомствами. Наступним кроком має стати робота на рівні команд і профільних фахівців, які детальніше вивчатимуть практики обох країн та визначатимуть подальші напрями співпраці.