ua en ru
Пн, 14 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Вместо десятилетий поиска - готовые практики: Украина и США обменяются опытом реабилитации ветеранов

11:39 14.09.2026 Пн
2 мин
Украина будет изучать опыт США в ветеранской медицине и в то же время поделится своими решениями
aimg Анна Березина
Вместо десятилетий поиска - готовые практики: Украина и США обменяются опытом реабилитации ветеранов Виталий Ким встретился с Дагом Коллинзом (фото: t.me/VitaliiKimOfficial)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким и его американский коллега Даг Коллинз во время первой за длительное время встречи руководителей ведомств договорились усилить сотрудничество в ветеранской политике.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Виталия Кима в Telegram.

Опыт ветеранской медицины США для Украины

По словам министра, американская система поддержки ветеранов имеет значительный опыт, накопленный в течение десятилетий. В частности, речь идет о реабилитации, протезировании и работе со сложными боевыми травмами.

Отдельно во время встречи обсудили ветеранскую медицину США. Это крупнейшая интегрированная система здравоохранения в стране, кторая объединяет 170 медицинских центров и более тысячи амбулаторных учреждений и охватывает более 9 миллионов ветеранов.

В системе сосредоточена специализированная экспертиза по протезированию, работе с ампутациями, политравмами, черепно-мозговыми травмами и сложному восстановлению. В определенных условиях ветераны также могут получать помощь в гражданских медицинских учреждениях.

"Для Украины этот опыт важен. Мы строим собственную систему во время полномасштабной войны и должны значительно быстрее находить решения, на которые у других стран были десятилетия", - отметил Виталий Ким.

Двусторонний обмен

В то же время министр подчеркнул, что у Украины уже есть собственный опыт, который может быть полезным партнерам. Речь идет, в частности, о:

  • восстановлении после сложных боевых травм,
  • возврате со службы,
  • поддержке семей,
  • адаптации ветеранов к гражданской жизни.

Отдельное внимание было уделено психологической реабилитации, работе с посттравматическими состояниями и долгосрочному сопровождению ветеранов.

Читайте также: "Люди не знают, что делать": какую проблему обнаружили у Минветеранов и что меняют

Ким отметил, что последствия полномасштабной войны и продолжительного стресса касаются не только военных и ветеранов, но и членов их семей и гражданского населения.

По итогам встречи стороны договорились продолжить обмен опытом между ведомствами. Следующим шагом должна стать работа на уровне команд и профильных специалистов, которые будут более детально изучать практики обеих стран и определять дальнейшие направления сотрудничества.

Напомним, в Украине планируют синхронизировать работу всех ведомств вокруг работы с ветеранами. В каждом органе исполнительной власти определят должностное лицо, которое будет персонально отвечать за реализацию государственной ветеранской политики в своем направлении.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Министерство по делам ветеранов Война России против Украины Виталий Ким Ветераны
Новости
"Он сошел с ума": как у Зеленского реагируют на инициативу Кравченко о подозрении Кривоносу
"Он сошел с ума": как у Зеленского реагируют на инициативу Кравченко о подозрении Кривоносу
Аналитика
Реактивные перехватчики против реактивных дронов: есть ли Украине чем ответить на террор
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Реактивные перехватчики против реактивных дронов: есть ли Украине чем ответить на террор