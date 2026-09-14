Вместо десятилетий поиска - готовые практики: Украина и США обменяются опытом реабилитации ветеранов
Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким и его американский коллега Даг Коллинз во время первой за длительное время встречи руководителей ведомств договорились усилить сотрудничество в ветеранской политике.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Виталия Кима в Telegram.
Опыт ветеранской медицины США для Украины
По словам министра, американская система поддержки ветеранов имеет значительный опыт, накопленный в течение десятилетий. В частности, речь идет о реабилитации, протезировании и работе со сложными боевыми травмами.
Отдельно во время встречи обсудили ветеранскую медицину США. Это крупнейшая интегрированная система здравоохранения в стране, кторая объединяет 170 медицинских центров и более тысячи амбулаторных учреждений и охватывает более 9 миллионов ветеранов.
В системе сосредоточена специализированная экспертиза по протезированию, работе с ампутациями, политравмами, черепно-мозговыми травмами и сложному восстановлению. В определенных условиях ветераны также могут получать помощь в гражданских медицинских учреждениях.
"Для Украины этот опыт важен. Мы строим собственную систему во время полномасштабной войны и должны значительно быстрее находить решения, на которые у других стран были десятилетия", - отметил Виталий Ким.
Двусторонний обмен
В то же время министр подчеркнул, что у Украины уже есть собственный опыт, который может быть полезным партнерам. Речь идет, в частности, о:
- восстановлении после сложных боевых травм,
- возврате со службы,
- поддержке семей,
- адаптации ветеранов к гражданской жизни.
Отдельное внимание было уделено психологической реабилитации, работе с посттравматическими состояниями и долгосрочному сопровождению ветеранов.
Ким отметил, что последствия полномасштабной войны и продолжительного стресса касаются не только военных и ветеранов, но и членов их семей и гражданского населения.
По итогам встречи стороны договорились продолжить обмен опытом между ведомствами. Следующим шагом должна стать работа на уровне команд и профильных специалистов, которые будут более детально изучать практики обеих стран и определять дальнейшие направления сотрудничества.
Напомним, в Украине планируют синхронизировать работу всех ведомств вокруг работы с ветеранами. В каждом органе исполнительной власти определят должностное лицо, которое будет персонально отвечать за реализацию государственной ветеранской политики в своем направлении.