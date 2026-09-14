Вместо десятилетий поиска - готовые практики: Украина и США обменяются опытом реабилитации ветеранов

Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким и его американский коллега Даг Коллинз во время первой за длительное время встречи руководителей ведомств договорились усилить сотрудничество в ветеранской политике.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Виталия Кима в Telegram.

Опыт ветеранской медицины США для Украины

По словам министра, американская система поддержки ветеранов имеет значительный опыт, накопленный в течение десятилетий. В частности, речь идет о реабилитации, протезировании и работе со сложными боевыми травмами.

Отдельно во время встречи обсудили ветеранскую медицину США. Это крупнейшая интегрированная система здравоохранения в стране, кторая объединяет 170 медицинских центров и более тысячи амбулаторных учреждений и охватывает более 9 миллионов ветеранов.

В системе сосредоточена специализированная экспертиза по протезированию, работе с ампутациями, политравмами, черепно-мозговыми травмами и сложному восстановлению. В определенных условиях ветераны также могут получать помощь в гражданских медицинских учреждениях.

"Для Украины этот опыт важен. Мы строим собственную систему во время полномасштабной войны и должны значительно быстрее находить решения, на которые у других стран были десятилетия", - отметил Виталий Ким.

Двусторонний обмен

В то же время министр подчеркнул, что у Украины уже есть собственный опыт, который может быть полезным партнерам. Речь идет, в частности, о:

восстановлении после сложных боевых травм,

возврате со службы,

поддержке семей,

адаптации ветеранов к гражданской жизни.

Отдельное внимание было уделено психологической реабилитации, работе с посттравматическими состояниями и долгосрочному сопровождению ветеранов.

Ким отметил, что последствия полномасштабной войны и продолжительного стресса касаются не только военных и ветеранов, но и членов их семей и гражданского населения.

По итогам встречи стороны договорились продолжить обмен опытом между ведомствами. Следующим шагом должна стать работа на уровне команд и профильных специалистов, которые будут более детально изучать практики обеих стран и определять дальнейшие направления сотрудничества.