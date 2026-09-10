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У кожному міністерстві з'явиться відповідальний за ветеранів: що зміниться

14:21 10.09.2026 Чт
2 хв
В Україні планують синхронізувати роботу всіх відомств навколо роботи з ветеранами
aimg Тетяна Веремєєва
У кожному міністерстві з'явиться відповідальний за ветеранів: що зміниться Фото: В Україні змінюють підхід до роботи з ветеранами (Getty Images)
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У кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади визначать посадовця, який персонально відповідатиме за реалізацію державної ветеранської політики у своєму напрямі.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на міністра у справах ветеранів України Віталія Кіма.

Хто відповідатиме за ветеранську політику

Згідно з рішенням Кабміну, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади мають визначити заступника міністра або заступника керівника відповідного відомства, який відповідатиме за реалізацію державної ветеранської політики.

За словами Кіма, це необхідно, оскільки ветеранська політика охоплює роботу різних державних органів, зокрема питання:

  • працевлаштування;
  • освіти;
  • здоров'я та відновлення;
  • соціального захисту;
  • безбар'єрності;
  • роботи громад.

"Тому в кожному відомстві має бути конкретна людина, з якою можемо оперативно вирішувати питання й рухатися вперед", - зазначив міністр.

Уряд оновив координаційний штаб

Крім того, Кабінет міністрів оновив склад Координаційного штабу з питань реалізації державної ветеранської політики.

Координувати його роботу та взаємодію між відомствами будуть два співголови - перший віце-прем'єр-міністр України - міністр енергетики та міністр у справах ветеранів України.

Також оновлено представництво міністерств та Збройних сил України у складі штабу.

За словами Кіма, завданням є синхронізувати роботу всіх відомств навколо пріоритетів ветеранської політики, визначених президентом України та прем'єр-міністром.

Нагадаємо, наприкінці серпня міністр у справах ветеранів Віталій Кім заявляв про підготовку структурних змін у відомстві. За його словами, Мінветеранів планували оптимізувати не під конкретних людей, а під виконання конкретних завдань.

Після ветеранського форуму, поїздок у регіони та зустрічей із ветеранами, військовими й фахівцями супроводу міністерство мало визначити відповідальних за кожне завдання та встановити терміни його виконання. Кім наголошував, що метою змін має бути конкретний результат для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. До жовтня в Україні мають розробити програму підтримки ветеранів.

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Міністерство у справах ветеранів Ветеран Виталий Ким
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