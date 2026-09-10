У кожному міністерстві з'явиться відповідальний за ветеранів: що зміниться

У кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади визначать посадовця, який персонально відповідатиме за реалізацію державної ветеранської політики у своєму напрямі.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на міністра у справах ветеранів України Віталія Кіма .

Хто відповідатиме за ветеранську політику

Згідно з рішенням Кабміну, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади мають визначити заступника міністра або заступника керівника відповідного відомства, який відповідатиме за реалізацію державної ветеранської політики.

За словами Кіма, це необхідно, оскільки ветеранська політика охоплює роботу різних державних органів, зокрема питання:

працевлаштування;

освіти;

здоров'я та відновлення;

соціального захисту;

безбар'єрності;

роботи громад.

"Тому в кожному відомстві має бути конкретна людина, з якою можемо оперативно вирішувати питання й рухатися вперед", - зазначив міністр.

Уряд оновив координаційний штаб

Крім того, Кабінет міністрів оновив склад Координаційного штабу з питань реалізації державної ветеранської політики.

Координувати його роботу та взаємодію між відомствами будуть два співголови - перший віце-прем'єр-міністр України - міністр енергетики та міністр у справах ветеранів України.

Також оновлено представництво міністерств та Збройних сил України у складі штабу.

За словами Кіма, завданням є синхронізувати роботу всіх відомств навколо пріоритетів ветеранської політики, визначених президентом України та прем'єр-міністром.