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Замість "Баварії" та "Ліверпуля". Хабі Алонсо обрав місце роботи на новий сезон

Леверкузен, П'ятниця 29 березня 2024 16:54
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Замість "Баварії" та "Ліверпуля". Хабі Алонсо обрав місце роботи на новий сезон Фото: Хабі Алонсо готовий переписати історію "Байєра" (facebook.com/bayer04leverkusen)
Автор: Антон Федорців

Керманич леверкузенського "Байєра" Хабі Алонсо визначився з командою, на чолі якої працюватиме в наступному сезоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

42-річний фахівець вирішив продовжити співпрацю з "фармацевтами". Інтерес до нього проявляли клуби, кольори яких він захищав як футболіст – мюнхенська "Баварія" і англійський "Ліверпуль".

"Після довгих роздумів і змістовних розмов із менеджментом під час міжнародної паузи я можу заявити тут і зараз, що залишуся тренером "Байєра". Цей клуб – підходяще місце для мене. Я молодий тренер, це моя перша посада головного тренера в професіональному футболі. Я прагну допомогти команди та гравцям розвиватися далі, та в той же час я з нетерпінням чекаю можливості здобути більше тренерського досвіду тут", – розповів Хабі Алонсо.

За 8 турів до кінця сезону Бундесліги "Байєр" іде в лідерах із 10-очковою перевагою над "Баварією". Леверкузенці також продовжують боротьбу за трофей Ліги Європи та Кубок Німеччини. Отже, "фармацевти" мають можливість вперше в історії завоювати требл.

Хабі Алонсо розпочав тренерську кар'єру зі структури рідного "Реал Сосьєдада". Спершу він працював із юнацькою командою "біло-блакитних", а в 2019-2022 рр. тренував резерв баскського колективу. "Байєр" іспанець очолив у жовтні 2022-го.

До слова, третьоліговий "Саарбрюкен" вибив трьох грандів до півфіналу Кубка Німеччини.

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