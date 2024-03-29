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Вместо "Баварии" и "Ливерпуля". Хаби Алонсо выбрал место работы на новый сезон

Леверкузен, Пятница 29 марта 2024 16:54
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Вместо "Баварии" и "Ливерпуля". Хаби Алонсо выбрал место работы на новый сезон Фото: Хаби Алонсо готов переписать историю "Байера" (facebook.com/bayer04leverkusen)
Автор: Антон Федорцив

Наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо определился с командой, во главе которой будет работать в следующем сезоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

42-летний специалист решил продолжить сотрудничество с "фармацевтами". Интерес к нему проявляли клубы, цвета которых он защищал в качестве футболиста – мюнхенская "Бавария" и английский "Ливерпуль".

"После долгих раздумий и содержательных разговоров с менеджментом во время международной паузы я могу заявить здесь и сейчас, что останусь тренером "Байера". Этот клуб – подходящее место для меня. Я молодой тренер, это моя первая должность главного тренера в профессиональном футболе. Я желаю помочь команде и игрокам развиваться дальше, и в то же время я с нетерпением жду возможности получить больше тренерского опыта здесь", – рассказал Хаби Алонсо.

За 8 туров до конца сезона Бундеслиги "Байер" идет в лидерах с 10-очковым преимуществом над "Баварией". Леверкузенцы также продолжают борьбу за трофей Лиги Европы и Кубок Германии. Итак, "фармацевты" имеют возможность впервые в истории завоевать требл.

Хаби Алонсо начал тренерскую карьеру со структуры родного "Реал Сосьедада". Сперва он работал с юношеской командой "бело-голубых", а в 2019-2022 гг. тренировал резерв баскского коллектива. "Байер" испанец возглавил в октябре 2022-го.

К слову, немецкий "Саарбрюкен" выбил трех грандов к полуфиналу Кубка Германии.

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